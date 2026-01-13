Запланована подія 2

Продажа авто или мотоцикла: сколько налогов придется заплатить в 2026 году

женщина, продажа авто, ключи
Перерегистрация автомобиля в сервисном центре МВД – это не только смена владельца. / Freepik

Перерегистрация автомобиля в сервисном центре МВД – это не только смена владельца в техпаспорте, но и налоговое событие. Налогообложение доходов граждан при продаже легковых автомобилей или мотоциклов определяется количеством операций продаж в течение календарного (налогового) года, который длится с 1 января по 31 декабря.

Шкала налогообложения

Для владельцев популярнейших видов транспорта действует прогрессивная шкала налогообложения. Если вы продаете легковушку или байк:

  • первая продажа в году — вы освобождаетесь от уплаты налога. Это льготная операция, позволяющая получить полную сумму от сделки для себя;
  • вторая продажа — придется уплатить 5% налога на доход и 5% военного сбора (в общей сложности 10%);
  • третья и последующие продажи — ставка значительно растет и составляет 18% налога на доход плюс 5% военного сбора (итого 23%).

Для военнослужащих действует особая норма: ставка военного сбора для них остается на уровне 1,5%.

Грузовики, автобусы и прицепы

Здесь правила более строгие. Для коммерческого и тяжелого транспорта льгот на первую продажу не существует. Налогообложение начинается с первого же соглашения и составляет "5% налога + военный сбор", независимо от того, сколько машин вы продали за год.

Как определяется сумма налога?

Вы можете самостоятельно указать цену авто в договоре, основываясь на рыночной стоимости. Однако есть важное ограничение: сумма не может быть ниже среднерыночной стоимости, которую официально обнародует Министерство экономики. Это предотвращает искусственное занижение налогов при вторых и последующих продажах.

Где оформить сделку?

Удобнее всего оформить договор купли-продажи непосредственно в сервисном центре МВД во время перерегистрации. Это гарантирует законность сделки и правильность оформления документов. Попасть на прием можно по предварительной записи через приложение "Е-запись" или в терминале непосредственно в заведении.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине прекратила действовать налоговая льгота, которая освобождала электромобили от налога на добавленную стоимость.

Автор:
Татьяна Ковальчук