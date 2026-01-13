Запланована подія 2

Продаж авто або мотоцикла: скільки податків доведеться заплатити у 2026 році

жінка, продаж авто, ключі
Перереєстрація автомобіля в сервісному центрі МВС — це не лише зміна власника. / Freepik

Перереєстрація автомобіля в сервісному центрі МВС — це не лише зміна власника в техпаспорті, а й податкова подія. Оподаткування доходів громадян при продажу легкових автомобілів або мотоциклів визначається кількістю операцій продажу протягом календарного (податкового) року, який триває з 1 січня по 31 грудня.

Шкала оподаткування

Для власників найпопулярніших видів транспорту діє прогресивна шкала оподаткування. Якщо ви продаєте легковик або байк:

  • перший продаж у році — ви звільняєтесь від сплати податку. Це пільгова операція, яка дозволяє отримати повну суму від угоди собі; 
  • другий продаж — доведеться сплатити 5% податку на дохід та 5% військового збору (загалом 10%); 
  • третій та наступні продажі — ставка значно зростає і становить 18% податку на дохід плюс 5% військового збору (разом 23%).

Для військовослужбовців діє особлива норма: ставка військового збору для них залишається на рівні 1,5%.

Вантажівки, автобуси та причепи

Тут правила суворіші. Для комерційного та важкого транспорту пільги на перший продаж не існує. Оподаткування починається з першої ж угоди і становить "5% податку + військовий збір", незалежно від того, скільки машин ви продали за рік.

Як визначається сума податку?

Ви можете самостійно вказати ціну авто в договорі, базуючись на ринковій вартості. Проте є важливе обмеження: сума не може бути нижчою за середньоринкову вартість, яку офіційно оприлюднює Міністерство економіки. Це запобігає штучному заниженню податків при другому та наступних продажах.

Де оформити угоду?

Найзручніше оформити договір купівлі-продажу безпосередньо в сервісному центрі МВС під час перереєстрації. Це гарантує законність угоди та правильність оформлення документів. Потрапити на прийом можна за попереднім записом через застосунок "Е-запис" або в терміналі безпосередньо у закладі.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти податкова пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість. 

Автор:
Тетяна Ковальчук