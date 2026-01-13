- Категорія
Продаж авто або мотоцикла: скільки податків доведеться заплатити у 2026 році
Перереєстрація автомобіля в сервісному центрі МВС — це не лише зміна власника в техпаспорті, а й податкова подія. Оподаткування доходів громадян при продажу легкових автомобілів або мотоциклів визначається кількістю операцій продажу протягом календарного (податкового) року, який триває з 1 січня по 31 грудня.
Шкала оподаткування
Для власників найпопулярніших видів транспорту діє прогресивна шкала оподаткування. Якщо ви продаєте легковик або байк:
- перший продаж у році — ви звільняєтесь від сплати податку. Це пільгова операція, яка дозволяє отримати повну суму від угоди собі;
- другий продаж — доведеться сплатити 5% податку на дохід та 5% військового збору (загалом 10%);
- третій та наступні продажі — ставка значно зростає і становить 18% податку на дохід плюс 5% військового збору (разом 23%).
Для військовослужбовців діє особлива норма: ставка військового збору для них залишається на рівні 1,5%.
Вантажівки, автобуси та причепи
Тут правила суворіші. Для комерційного та важкого транспорту пільги на перший продаж не існує. Оподаткування починається з першої ж угоди і становить "5% податку + військовий збір", незалежно від того, скільки машин ви продали за рік.
Як визначається сума податку?
Ви можете самостійно вказати ціну авто в договорі, базуючись на ринковій вартості. Проте є важливе обмеження: сума не може бути нижчою за середньоринкову вартість, яку офіційно оприлюднює Міністерство економіки. Це запобігає штучному заниженню податків при другому та наступних продажах.
Де оформити угоду?
Найзручніше оформити договір купівлі-продажу безпосередньо в сервісному центрі МВС під час перереєстрації. Це гарантує законність угоди та правильність оформлення документів. Потрапити на прийом можна за попереднім записом через застосунок "Е-запис" або в терміналі безпосередньо у закладі.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні припинила діяти податкова пільга, яка звільняла електромобілі від податку на додану вартість.