Продажа субаренды госземель на онлайн-аукционах принесла почти 15 млн грн в неделю

В период со 2 по 6 июня через систему Prozorro.Продажи состоялось 10 электронных аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель во Львовской и Харьковской областях. Общая площадь предложенных участков составила 566,1 га.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Земельного банка".

По итогам торгов государство получит 14,8 млн. гривен, а с учетом НДС — 17,7 млн. гривен потенциального экономического эффекта. Участники подали 62 предложения, а средняя стоимость субаренды за 1 гектар составила 26155 грн.

Конкуренция на торгах была высокой – в среднем стоимость субаренды выросла в 5,8 раза. Самым дорогим стал участок во Львовской области площадью 174,3 га: 16 участников повысили стартовую цену в 7,8 раза, и стоимость сделки достигла 6,45 млн грн, или 37 тыс. грн за гектар.

Система электронных аукционов продолжает демонстрировать эффективность прозрачного рынка госземель, способствуя конкуренции и привлечению средств в бюджет.

Напомним, 27 мая в системе "Prozorro.Продажи" состоялось пять аукционов. Земельные участки, которые были выставлены на торги, расположены в Николаевской, Кировоградской и Полтавской областях. Их общая площадь – 118,32 гектаров.