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Продаж суборенди держземель на онлайн-аукціонах приніс майже 15 млн грн за тиждень

аукціони
Середня ціна суборенди гектара землі зросла до понад 26 тис. грн / Depositphotos

У період з 2 по 6 червня через систему Prozorro.Продажі відбулося 10 електронних аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель на Львівщині та Харківщині. Загальна площа запропонованих ділянок становила 566,1 га.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Земельного банку".

За підсумками торгів держава отримає 14,8 млн гривень, а з урахуванням ПДВ — 17,7 млн гривень потенційного економічного ефекту. Учасники подали 62 пропозиції, а середня вартість суборенди за 1 гектар склала 26 155 грн.

Конкуренція на торгах була високою — в середньому вартість суборенди зросла у 5,8 раза. Найдорожчою стала ділянка у Львівській області площею 174,3 га: 16 учасників підвищили стартову ціну у 7,8 раза, і вартість угоди сягнула 6,45 млн грн, або 37 тис. грн за гектар.

Система електронних аукціонів продовжує демонструвати ефективність прозорого ринку держземель, сприяючи конкуренції та залученню коштів до бюджету.

Нагадаємо, 27 травня у системі "Prozorro.Продажі" відбулося п’ять аукціонів. Земельні ділянки, які були виставлені на торги, розташовані на на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Їх загальна площа – 118,32 гектарів.

Автор:
Тетяна Гойденко