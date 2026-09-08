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Продажи авто в Китае упали на 24%: почему производители делают ставку на экспорт

BYD Seal 06 EV, Шанхайский автосалон
Электромобиль BYD Seal 06 EV, Шанхайский автосалон

В августе розничные продажи автомобилей в Китае упали на 24% — до 1,54 млн машин. В то же время, экспорт вырос на 78%, до 888 тысяч автомобилей.

Как пишет Dilo, об этом сообщает В Loomberg.

С начала года показатели снизились более чем на пятую часть. Главными факторами падения стали ценовая война между брендами и кризис на рынке недвижимости, ограничивающий большие затраты потребителей.

По данным китайской ассоциации легковых автомобилей (PCA), чтобы компенсировать внутренний спад, автопроизводители увеличивают заграничные поставки, которые составляют 38% от общего объема выпуска, тогда как годом ранее эта доля составляла 20%. Китайские компании расширяют наличие на рынках Европы и Южной Америки.

Показатели лидеров рынка и финансовое давление

Так, лидер китайского авторынка компания BYD повысила годовой план зарубежных продаж с 1,5 млн до 2 млн единиц. В августе производитель продал за границу более 184 000 автомобилей на новых источниках энергии.

В свою очередь, компания Илона Маска Tesla отгрузила со своего завода в Шанхае около 86 000 полностью электрических моделей, из которых около 36 000 отправили на экспорт.

Как отмечают аналитики, система постоянных скидок в стране существенно снизила доходность отрасли. За первые семь месяцев текущего года рентабельность автомобильного сектора Китая упала до 3,6%. Для сравнения, средняя доходность в более широком промышленном секторе страны составляет 6,5%.

"Это развитие событий отражает серьезное двойное давление на китайских производителей автомобилей", - отмечает PCA.

Автопроизводители оказались между ростом затрат на сырье и полупроводниками и необходимостью предоставлять постоянные скидки покупателям на внутреннем рынке для поддержания объемов продаж.

Напомним, продажи китайского автопроизводителя BYD в августе 2026 г. выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания компенсировала слабый внутренний спрос в Китае благодаря рекордным поставкам на международные рынки.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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