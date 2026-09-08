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Продажі авто в Китаї впали на 24%: чому виробники роблять ставку на експорт

BYD Seal 06 EV, Шанхайський автосалон
Електромобіль BYD Seal 06 EV, Шанхайський автосалон

У серпні роздрібні продажі автомобілів у Китаї впали на 24% — до 1,54 млн машин. Водночас експорт зріс на 78%, до 888 тисяч автомобілів.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

З початку року показники знизилися більше ніж на п’яту частину. Головними чинниками падіння стали цінова війна між брендами та криза на ринку нерухомості, яка обмежує великі витрати споживачів.

За даними китайської асоціації легкових автомобілів (PCA), щоб компенсувати внутрішній спад, автовиробники збільшують закордонні поставки, які наразі становлять 38% від загального обсягу випуску, тоді як роком раніше ця частка складала 20%. Китайські компанії розширюють присутність на ринках Європи та Південної Америки.

Показники лідерів ринку та фінансовий тиск

Так, лідер китайського авторинку компанія BYD підвищила річний план закордонних продажів з 1,5 млн до 2 млн одиниць. У серпні виробник продав за кордон понад 184 000 автомобілів на нових джерелах енергії.

У свою чергу компанія Ілона Маска Tesla відвантажила зі свого заводу в Шанхаї близько 86 000 повністю електричних моделей, з яких близько 36 000 відправили на експорт.

Як зазначають аналітики, система постійних знижок у країні суттєво знизила прибутковість галузі. За перші сім місяців року рентабельність автомобільного сектору Китаю впала до 3,6%. Для порівняння, середня прибутковість у ширшому промисловому секторі країни становить 6,5%.

"Цей розвиток подій відображає серйозний подвійний тиск на китайських виробників автомобілів", — зазначає PCA.

Автовиробники опинилися між зростанням витрат на сировину та напівпровідники й необхідністю надавати постійні знижки покупцям на внутрішньому ринку для підтримки обсягів продажів.

Нагадаємо, продажі китайського автовиробника BYD у серпні 2026 року зросли на 18% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Компанія компенсувала слабкий внутрішній попит у Китаї завдяки рекордним постачанням на міжнародні ринки.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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