Продажи через 58 ФЛП: бюджет получил более 60 млн грн

Львовская компания по розничной торговле электроникой возместила в государственный бюджет более 60 млн грн в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. По данным следствия, продажи оформляли через 58 подконтрольных ФЛП на упрощенной системе налогообложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Львовской областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, директор общества на протяжении 2025 года искусственно разделяла торговый процесс. Покупатели заказывали технику, однако средства поступали не на счета компании, а распределялись между привлеченными ФЛП.

В прокуратуре отмечают, что фактически эти предприниматели не вели хозяйственной деятельности и учет не осуществляли. Финансами и отчетностью, по версии следствия, единолично руководила директор общества.

Такая схема, по данным правоохранителей, позволила компании избежать уплаты 20% налога на добавленную стоимость. Общая сумма неуплаченного НДС составила более 60 млн. грн.

После полного возмещения ущерба в суд направили ходатайство об освобождении подозреваемой от уголовной ответственности.

Напомним, недавно в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах в известной сети магазинов одежды и обуви. Чтобы уменьшить суммы налогов, продажи товаров оформляли не через основную компанию, а через сотни подконтрольных ФЛП, которые находились на упрощенной системе налогообложения.