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Продажі через 58 ФОПів: бюджет отримав понад 60 млн грн

Понад 60 млн грн повернули до бюджету у справі про ухилення від ПДВ
Понад 60 млн грн повернули до бюджету у справі про ухилення від ПДВ / Офіс генерального прокурора України

Львівська компанія з роздрібної торгівлі електронікою відшкодувала до державного бюджету понад 60 млн грн у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків. За даними слідства, продажі оформлювали через 58 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Львівської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, директорка товариства упродовж 2025 року штучно розділяла торговельний процес. Покупці замовляли техніку, однак кошти надходили не на рахунки компанії, а розподілялися між залученими ФОПами.

У прокуратурі зазначають, що фактично ці підприємці господарської діяльності не вели та облік не здійснювали. Фінансами та звітністю, за версією слідства, одноосібно керувала директорка товариства.

Така схема, за даними правоохоронців, дозволила компанії уникнути сплати 20% податку на додану вартість. Загальна сума несплаченого ПДВ становила понад 60 млн грн.

Після повного відшкодування збитків до суду скерували клопотання про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили масштабну схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у відомій мережі магазинів вживаного одягу та взуття. Щоб зменшити суми податків, продаж товарів оформлювали не через основну компанію, а через сотні підконтрольних ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Автор:
Тетяна Гойденко