Продажи мотоциклов в апреле 2025 года выросли более чем на 25% по сравнению с прошлым годом

В апреле 2025 года украинский рынок мотоциклов продемонстрировал значительный рост: объем продаж составил 8400 единиц, что на 23,6% больше по сравнению с мартом и на 25,3% больше, чем в апреле 2024 года.

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Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Рынок мотоциклов в Украине

В первом квартале 2025 года украинцы приобрели 13,3 тысяч мотоциклов, демонстрируя рост объемов торгов на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле продажи мотоциклов достигли 8400 единиц – это на 23,6% больше, чем в марте, что частично объясняется сезонным фактором. В то же время, по сравнению с апрелем 2024 года рост составляет 25,3%, что свидетельствует о реальном развитии рынка.

Большинство – 50,5% от общего объема – составляли новые мотоциклы, импортированные из-за границы (4238 единиц). Внутренние перепродажи составили 3390 сделок, что соответствует 40,4% от всего количества продаж. Еще 9,2% мотоциклов (772 единицы) были ввезены на рынок в подержанном состоянии.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (407 договоров купли-продажи) и Yamaha (331 ГКП), а также Lifan (275 ГКП).

Подержанные мотоциклы из-за границы

Импорт мотоциклов с пробегом в первом квартале текущего года держался на японских марках, в основном это Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Остальные марки не преодолели 10% предела доли на рынке.

Новые мотоциклы

Самые новые мотоциклы в Украине преимущественно представлены китайскими брендами. В первом квартале лидерами по количеству первых регистраций стали марки Spark (972 единицы), Musstang (676 единиц) и Lifan (624 единицы).

Напомним, в первом квартале 2025 года рынок легкой коммерческой техники сократился на 40,5% по сравнению с прошлым годом. Суммарно было куплено 9,7 тысяч машин группы LCV (легкий коммерческий транспорт).