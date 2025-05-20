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Продажі мотоциклів у квітні 2025 року зросли на понад 25% порівняно з минулим роком

мотоцикли
Український моторинок у квітні 2025 року.

У квітні 2025 року український ринок мотоциклів продемонстрував значне зростання: обсяг продажів сягнув 8400 одиниць, що на 23,6% більше порівняно з березнем та на 25,3% більше, ніж у квітні 2024 року. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Ринок мотоциклів в Україні

У першому кварталі 2025 року українці придбали 13,3 тисячі мотоциклів, демонструючи зростання обсягів торгів на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У квітні продажі мотоциклів досягли 8400 одиниць — це на 23,6% більше, ніж у березні, що частково пояснюється сезонним фактором. Водночас порівняно з квітнем 2024 року зростання становить 25,3%, що свідчить про реальний розвиток ринку.

Більшість — 50,5% від загального обсягу — становили нові мотоцикли, імпортовані з-за кордону (4238 одиниць). Внутрішні перепродажі склали 3390 угод, що відповідає 40,4% від усієї кількості продажів. Ще 9,2% мотоциклів (772 одиниці) були ввезені на ринок у вживаному стані.

Фото 2 — Продажі мотоциклів у квітні 2025 року зросли на понад 25% порівняно з минулим роком

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку серед виробників мототехніки у зазначеному періоді переважали японські марки Honda (407 договорів купівлі-продажу) та Yamaha (331 ДКП), атакож Lifan (275 ДКП).

Фото 3 — Продажі мотоциклів у квітні 2025 року зросли на понад 25% порівняно з минулим роком

Вживані мотоцикли з-за кордону

Імпорт мотоциклів з пробігом у першому кварталі поточного року тримався на японських марках, здебільшого це Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Інші марки не подолали 10% межі частки на ринку.

Фото 4 — Продажі мотоциклів у квітні 2025 року зросли на понад 25% порівняно з минулим роком

Нові мотоцикли

Найпопулярніші нові мотоцикли в Україні переважно представлені китайськими брендами. У першому кварталі лідерами за кількістю перших реєстрацій стали марки Spark (972 одиниці), Musstang (676 одиниць) та Lifan (624 одиниці).

Фото 5 — Продажі мотоциклів у квітні 2025 року зросли на понад 25% порівняно з минулим роком

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року ринок легкої комерційної техніки скоротився на 40,5% порівняно з минулим роком. Сумарно було куплено 9,7 тисячі машин групи LCV (легкий комерційний транспорт).

Автор:
Ольга Опенько