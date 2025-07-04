Продажи новых грузовиков в Украине сократились почти на треть в июне

В июне 2025 года на украинском рынке продажи новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) достигли 856 единиц.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

По сравнению с июнем прошлого года, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 29%.

ТОП-5 марок новых коммерческих автомобилей на украинском рынке в прошлом месяце:

Citroën – 152 ед.;

Renault – 107 ед.;

Peugeot – 70 ед.;

Mercedes-Benz – 60 ед;

Toyota – 59 ед.

С начала года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 5629 новых машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.