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Продажи новых грузовиков в Украине сократились почти на треть в июне
В июне 2025 года на украинском рынке продажи новых коммерческих автомобилей (грузовых и специальных) достигли 856 единиц.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
По сравнению с июнем прошлого года, спрос на новые коммерческие авто уменьшился на 29%.
ТОП-5 марок новых коммерческих автомобилей на украинском рынке в прошлом месяце:
- Citroën – 152 ед.;
- Renault – 107 ед.;
- Peugeot – 70 ед.;
- Mercedes-Benz – 60 ед;
- Toyota – 59 ед.
С начала года украинский парк грузовых и специальных автомобилей пополнили 5629 новых машин, что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в январе 2025 года на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спецтехника) было зарегистрировано 972 единицы. Это на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года.