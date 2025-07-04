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Продажі нових вантажівок в Україні скоротилися майже на третину в червні

вантажівки
Продажі нових вантажівок в Україні скоротилися

В червні 2025 року на українському ринку продажі нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) сягнули 856 одиниць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".  

У порівнянні з торішнім червнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 29%.

ТОП-5 марок нових комерційних авто на українському ринку минулого місяця:

  • Citroën – 152 од.;
  • Renault – 107 од.;
  • Peugeot – 70 од.;
  • Mercedes-Benz – 60 од.;
  • Toyota – 59 од.

Загалом з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.

Автор:
Тетяна Бесараб