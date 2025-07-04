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Продажі нових вантажівок в Україні скоротилися майже на третину в червні
В червні 2025 року на українському ринку продажі нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) сягнули 856 одиниць.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
У порівнянні з торішнім червнем, попит на нові комерційні авто зменшився на 29%.
ТОП-5 марок нових комерційних авто на українському ринку минулого місяця:
- Citroën – 152 од.;
- Renault – 107 од.;
- Peugeot – 70 од.;
- Mercedes-Benz – 60 од.;
- Toyota – 59 од.
Загалом з початку року український парк вантажних та спеціальних автомобілів поповнили 5629 нових машин, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо, у січні 2025 року на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецтехніка) було зареєстровано 972 одиниці. Це на 24% більше, ніж у тому ж місяці минулого року.