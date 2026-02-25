Запланована подія 2

Проект "Blueing the Black Sea": Украина усиливает работу с ООН по восстановлению Черного моря

Черное море
Международная помощь поможет восстановить экосистему Черного моря / Википедия

Украина усиливает работу с ООН в рамках международного проекта "Оживление Черного моря" (BBSEA). Инициатива с бюджетом 6,39 млн долларов направлена на внедрение экоинноваций и решений для уменьшения загрязнения морских вод.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Проект официально приступил к работе в июне 2025 года и продлится до 2028 года. Его реализацию обеспечивает Всемирный банк совместно с Управлением ООН по обслуживанию проектов (UNOPS). Кроме Украины, участниками инициативы являются Грузия, Молдова и Турция.

Основные направления работы

Проект BBSEA фокусируется на конкретных шагах по улучшению экологического состояния региона:

  • стимулирование новых технологических решений через международные конкурсы;
  • проведение исследований подготовки технического обоснования будущих инвестиций;
  • усовершенствование правил и стандартов в сфере охраны вод;
  • формирование четких планов финансирования для понижения уровня загрязнения.

"Для Украины участие в BBSEA открывает возможности для подготовки качественных проектов восстановления водных ресурсов и морских экосистем и привлечения международного финансирования и усиления межведомственной координации в сфере охраны вод… Реализация проекта укрепит институциональную способность государства в сфере управления водными ресурсами и будет способствовать восстановлению экосистем Черного моря",

Роль UNOPS в реализации

UNOPS выступает операционным агентством, обеспечивающим управление закупками и инфраструктурными аспектами. Организация работает более чем в 80 странах, помогая правительствам реализовывать проекты устойчивого развития и климатической политики.

На текущем этапе стороны согласовали технические задачи и механизмы межведомственного взаимодействия, что позволит полноценно запустить все инструменты проекта в Украине.

Напомним, в декабре 2025 года в результате массированных атак врага в акватории порта "Южный" Одесской области была зафиксирована утечка растительного масла, которое является органическим веществом и подлежит естественному биологическому распаду.

Автор:
Татьяна Ковальчук