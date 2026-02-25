Запланована подія 2

Проєкт "Blueing the Black Sea": Україна посилює роботу з ООН з відновлення Чорного моря

Чорне море
Міжнародна допомога допоможе відновити екосистему Чорного моря / Вікіпедія

Україна посилює роботу з ООН в межах міжнародного проєкту "Оживлення Чорного моря" (BBSEA). Ініціатива з бюджетом 6,39 млн доларів спрямована на впровадження екоінновацій та рішень для зменшення забруднення морських вод. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Проєкт офіційно розпочав роботу у червні 2025 року та триватиме до 2028 року. Його реалізацію забезпечує Світовий банк спільно з Управлінням ООН з обслуговування проєктів (UNOPS). Окрім України, учасниками ініціативи є Грузія, Молдова та Туреччина.

Основні напрями роботи

Проєкт BBSEA фокусується на конкретних кроках щодо покращення екологічного стану регіону:

  • стимулювання нових технологічних рішень через міжнародні конкурси; 
  • проведення досліджень для підготовки технічного обґрунтування майбутніх інвестицій; 
  • вдосконалення правил та стандартів у сфері охорони вод; 
  • формування чітких планів фінансування для зниження рівня забруднення.

"Для України участь у BBSEA відкриває можливості для підготовки якісних проєктів відновлення водних ресурсів і морських екосистем та залучення міжнародного фінансування та посилення міжвідомчої координації у сфері охорони вод… Реалізація проєкту зміцнить інституційну спроможність держави у сфері управління водними ресурсами та сприятиме відновленню екосистем Чорного моря", – зазначила заступниця міністра Ірина Овчаренко.

Роль UNOPS у реалізації

UNOPS виступає операційною агенцією, яка забезпечує управління закупівлями та інфраструктурними аспектами. Організація працює у понад 80 країнах, допомагаючи урядам реалізовувати проєкти сталого розвитку та кліматичної політики.

На поточному етапі сторони погодили технічне завдання та механізми міжвідомчої взаємодії, що дозволить повноцінно запустити всі інструменти проєкту в Україні.

Нагадаємо,у грудні 2025 року внаслідок масованих атак ворога в акваторії порту "Південний" Одеської області було зафіксовано витік рослинної олії, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

Автор:
Тетяна Ковальчук