Проект на 104 млн евро: ЕБРР покроет 50% риска по новым кредитам УкрСиббанка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует сотрудничество с УкрСиббанком по внедрению инструмента распределения рисков. Сумма проекта составляет 104 млн евро. ЕБРР берет на себя покрытие 50% риска по новым кредитам, которые будет выдавать УкрСиббанк.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится на сайте ЕБРР.

"Эта линия будет использована для поддержки кредитования украинских субзаемщиков в секторах, критически важных для обеспечения устойчивости страны и энергетической безопасности страны", - отмечается в описании проекта.

Финансирование будет включать три сублимита:

80 млн. евро выделено на финансирование оборотного капитала и инвестиций частного бизнеса в ключевых отраслях экономики;

4 млн евро направлено на поддержку энергетической безопасности, в том числе для собственников жилья и ОСМД, инвестирующих в возобновляемую энергетику;

20 млн евро предназначено для малых и средних предприятий по программе EU4Business-EBRD. Средства ориентированы на модернизацию украинских предприятий в стандарты Европейского Союза.

По условиям проекта не менее 70% этих средств должны быть использованы на стали и "зеленые" технологии. Бизнес сможет получить техническую помощь и гранты после реализации инвестиционных планов.

В настоящее время проект находится на этапе предварительной проработки. Окончательное решение о его запуске ожидается 14 мая 2026 года.

В ЕБРР отмечают: "Это соглашение предоставляется при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с войной России в Украине и служит значительным инструментом уменьшения рисков, что позволяет финансировать критически важные отрасли промышленности и инвестиции в энергетическую безопасность".

Дополнительно

ЕБРР остается самым крупным институциональным инвестором в Украине. Подобные инструменты распределения рисков (Risk Sharing Facilities) позволяют коммерческим банкам кредитовать бизнес в странах с высокими рисками, поскольку международное учреждение гарантирует возврат части долга.

"УкрСиббанк" (Ukrsibbank BNP Paribas Group) является одним из ключевых партнеров международных финансовых организаций в Украине. По данным Национального банка Украины, банк входит в список системно важных банков, что позволяет ему эффективно реализовывать масштабные программы поддержки экономики.

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Европейский банк реконструкции и развития договорились о разработке новых финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса с потенциальным портфелем до 510 млн. евро.