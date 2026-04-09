Проєкт на 104 млн євро: ЄБРР покриє 50% ризику за новими кредитами Укрсиббанку

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує співпрацю з Укрсиббанком для впровадження інструменту розподілу ризиків. Сума проєкту становить 104 млн євро. ЄБРР бере на себе покриття 50% ризику за новими кредитами, які видаватиме Укрсиббанк.

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті ЄБРР.

"Ця лінія буде використана для підтримки кредитування українських субпозичальників у секторах, критично важливих для забезпечення стійкості країни та енергетичної безпеки країни", — зазначається в описі проєкту.

Фінансування включатиме три субліміти:

80 млн євро виділено на фінансування обігового капіталу та інвестицій приватного бізнесу в ключових галузях економіки;

4 млн євро спрямовано на підтримку енергетичної безпеки, зокрема для власників житла та ОСББ, які інвестують у відновлювану енергетику;

20 млн євро призначено для малих і середніх підприємств за програмою EU4Business-EBRD. Кошти орієнтовані на модернізацію українських підприємств до стандартів Європейського Союзу.

За умовами проєкту, не менше 70% цих коштів мають бути використані на сталі та "зелені" технології. Бізнес зможе отримати технічну допомогу та гранти після реалізації інвестиційних планів.

Наразі проєкт перебуває на етапі попереднього опрацювання. Остаточне рішення про його запуск очікується 14 травня 2026 року.

В ЄБРР зазначають: "Ця угода надається за надзвичайних обставин, пов'язаних з війною Росії в Україні, та слугує значним інструментом зменшення ризиків, що дозволяє фінансувати критично важливі галузі промисловості та інвестиції в енергетичну безпеку".

Додатково

ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні. Подібні інструменти розподілу ризиків (Risk Sharing Facilities) дозволяють комерційним банкам кредитувати бізнес у країнах з високими ризиками, оскільки міжнародна установа гарантує повернення частини боргу.

"Укрсиббанк" (Ukrsibbank BNP Paribas Group) є одним із ключових партнерів міжнародних фінансових організацій в Україні. За даними Національного банку України, банк входить до переліку системно важливих банків, що дозволяє йому ефективно реалізовувати масштабні програми підтримки економіки.

