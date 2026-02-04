Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,19

+0,22

EUR

50,95

+0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,10

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

За час війни ЄБРР інвестував понад 9 млрд євро у відновлення критичної інфраструктури України

євро
ЄБРР інвестував понад 9 млрд євро у відновлення критичної інфраструктури / Depositphotos

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував понад 9 мільярдів євро у відновлення критично важливої інфраструктури України з початку повномасштабної агресії Росії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко після переговорів із керівництвом банку, зокрема першим віце-президентом Грегорі Гайєттом та віце-президентом Маттео Патроне.

Сторони обговорили реалізацію поточного портфеля проектів у державному та приватному секторах, пріоритети подальшого фінансування та підтримку енергетичної системи країни. Значну увагу приділили реформуванню ринку капіталу, корпоративному управлінню державними банками та управлінню державними інвестиціями (PIM).

Зокрема, ЄБРР з 2022 до 2025 року надав майже 1 мільярд євро на екстрену закупівлю газу для проходження опалювального сезону. У 2025 році мобілізовано 770 млн євро, з яких 500 млн євро – під гарантії Європейської Комісії, а 270 млн євро – як відновлювальна кредитна лінія під державні гарантії. Також обговорюється можливість виділення додаткових 160 млн євро на закупівлю газу найближчим часом.

Загальний обсяг фінансування, спрямованого ЄБРР Україні з початку співпраці, становить 23 мільярди євро, з яких поточний портфель державних проектів налічує 17 ініціатив на суму 3,3 мільярда євро, включно з 1,3 млрд євро на енергетичний сектор та 400 млн євро на транспорт.

Нагадаємо, вчора Україна та ЄБРР готують нові фінансові рішення для підтримки енергетичного сектору: зокрема, кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК “Укренерго” та тимчасовий перерозподіл 160 млн євро на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.

Автор:
Тетяна Гойденко