За час війни ЄБРР інвестував понад 9 млрд євро у відновлення критичної інфраструктури України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) інвестував понад 9 мільярдів євро у відновлення критично важливої інфраструктури України з початку повномасштабної агресії Росії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко після переговорів із керівництвом банку, зокрема першим віце-президентом Грегорі Гайєттом та віце-президентом Маттео Патроне.

Сторони обговорили реалізацію поточного портфеля проектів у державному та приватному секторах, пріоритети подальшого фінансування та підтримку енергетичної системи країни. Значну увагу приділили реформуванню ринку капіталу, корпоративному управлінню державними банками та управлінню державними інвестиціями (PIM).

Зокрема, ЄБРР з 2022 до 2025 року надав майже 1 мільярд євро на екстрену закупівлю газу для проходження опалювального сезону. У 2025 році мобілізовано 770 млн євро, з яких 500 млн євро – під гарантії Європейської Комісії, а 270 млн євро – як відновлювальна кредитна лінія під державні гарантії. Також обговорюється можливість виділення додаткових 160 млн євро на закупівлю газу найближчим часом.

Загальний обсяг фінансування, спрямованого ЄБРР Україні з початку співпраці, становить 23 мільярди євро, з яких поточний портфель державних проектів налічує 17 ініціатив на суму 3,3 мільярда євро, включно з 1,3 млрд євро на енергетичний сектор та 400 млн євро на транспорт.

Нагадаємо, вчора Україна та ЄБРР готують нові фінансові рішення для підтримки енергетичного сектору: зокрема, кредит у розмірі 90 млн євро для НЕК “Укренерго” та тимчасовий перерозподіл 160 млн євро на закупівлю природного газу для проходження опалювального сезону.