За время войны ЕБРР инвестировал более 9 млрд евро в восстановление критической инфраструктуры Украины

евро
ЕБРР инвестировал более 9 млрд евро в восстановление критической инфраструктуры / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал более 9 млрд евро в восстановление критически важной инфраструктуры Украины с начала полномасштабной злости России.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко после переговоров с руководством банка, в том числе первым вице-президентом Грегори Гайеттом и вице-президентом Маттео Патроне.

Стороны обсудили реализацию текущего портфеля проектов в государственном и частном секторах, приоритеты дальнейшего финансирования и поддержки энергетической системы страны. Значительное внимание было уделено реформированию рынка капитала, корпоративному управлению государственными банками и управлению государственными инвестициями (PIM).

В частности, ЕБРР с 2022 по 2025 год предоставил почти 1 миллиард евро на экстренную закупку газа для прохождения отопительного сезона. В 2025 году мобилизовано 770 млн. евро, из которых 500 млн. евро – под гарантии Европейской Комиссии, а 270 млн. евро – как возобновляемая кредитная линия под государственные гарантии. Также обсуждается возможность выделения дополнительных 160 млн. евро на закупку газа в ближайшее время.

Общий объем финансирования, направленного ЕБРР Украине с начала сотрудничества, составляет 23 миллиарда евро, из которых текущий портфель государственных проектов насчитывает 17 инициатив на сумму 3,3 миллиарда евро, включая 1,3 млрд евро на энергетический сектор и 400 млн евро на транспорт.

Напомним, вчера Украина и ЕБРР готовят новые финансовые решения для поддержки энергетического сектора: в частности, кредит в размере 90 млн. евро для НЭК "Укрэнерго" и временное перераспределение 160 млн. евро на закупку природного газа для прохождения отопительного сезона.

Автор:
Татьяна Гойденко