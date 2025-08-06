Прогнозируемое увеличение урожая кукурузы в Украине давит на цены: какая ситуация на мировых рынках

Осадки в июле улучшили состояние посевов кукурузы в Украине, что остановило рост форвардных цен на зерновую на уровне 208-210$/т с поставкой в октябре – ноябре. Повышение прогнозов производства кукурузы усилило давление на форвардные цены на данную культуру, которые уже опустились до 200-205$/т с поставкой в черноморские порты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Электронной зерновой биржи Украины.

Прогноз урожая кукурузы

По оценке первого заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, прогноз урожая пшеницы на 2025 год может быть повышен с текущих 21,2 млн т до 22 млн т, а кукурузы - с 26,5 млн т до 28 млн т при условии, что в августе и сентябре будет способствовать. В 2024-2025 маркетинговом году Украина собрала 26,8 млн т кукурузы и экспортировала 22 млн т.

Кроме того, в Соединенных Штатах повысили свой прогноз урожая кукурузы в Украине до 34 млн т, что значительно превышает июльскую оценку в 30,5 млн т, сделанную на основе данных Министерства аграрной политики.



Цены на старый урожай

В то же время, в Украине экспортные закупочные цены на кукурузу старого урожая остаются на высоком уровне 235–240 $/т или 10900–11200 грн/т на фоне дефицита предложения и необходимости трейдеров докупить нужные для экспорта партии.

Мировые цены на кукурузу

Снижение цен на нефть и улучшение состояния посевов в США продолжают оказывать давление на котировки кукурузы на биржах.

В течение недели декабрьские фьючерсы на кукурузу на CBOT в Чикаго снизились на 2,2% до 158,3 $/т (–4,5% за месяц), а ноябрьские фьючерсы на бирже Euronext в Париже - на 1,3% до 192 €/т или 222,3 $/т.

"Торговая война между Китаем и США пока не позволяет планировать поставки американской кукурузы в Китай, поэтому дешевая американская кукуруза будет активно конкурировать с украинской, и фермерам предстоит ожидать дальнейшего снижения цен в начале сезона ", - отметили аналитики зерновой биржи .

Напомним, несмотря на общую тенденцию к снижению цен, экспортные закупочные цены на кукурузу в Украине за неделю выросли на 5-6$/т, достигнув 235–240$/т (или 10900–11200 грн/т).