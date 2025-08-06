Прогнозоване збільшення врожаю кукурудзи в Україні тисне на ціни: яка ситуація на світових ринках

Опади у липні покращили стан посівів кукурудзи в Україні, що зупинило зростання форвардних цін на зернову на рівні 208-210 $/т з поставкою у жовтні – листопаді. Підвищення прогнозів виробництва кукурудзи посилило тиск на форвардні ціни на дану культуру, які вже опустилися до 200-205 $/т з поставкою до чорноморських портів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

Прогноз врожаю кукурудзи

За оцінкою першого заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, прогноз врожаю пшениці на 2025 рік може бути підвищений з поточних 21,2 млн т до 22 млн т, а кукурудзи — з 26,5 млн т до 28 млн т за умови, що у серпні та вересні буде сприятлива погода. У 2024-2025 маркетинговому році Україна зібрала 26,8 млн т кукурудзи та експортувала 22 млн т.

Крім того, у Сполучених Штатах підвищили свій прогноз урожаю кукурудзи в Україні до 34 млн т, що значно перевищує липневу оцінку у 30,5 млн т, зроблену на основі даних Міністерства аграрної політики.



Ціни на старий врожай

Водночас в Україні експортні закупівельні ціни на кукурудзу старого врожаю залишаються на високому рівні 235–240 $/т або 10900–11200 грн/т на тлі дефіциту пропозиції та необхідності трейдерів докупити потрібні для експорту партії.

Світові ціни на кукурудзу

Зниження цін на нафту та покращення стану посівів у США продовжують тиснути на котирування кукурудзи на біржах.

Протягом тижня грудневі ф’ючерси на кукурудзу на CBOT в Чикаго знизилися на 2,2% до 158,3 $/т (–4,5% за місяць), а листопадові ф’ючерси на біржі Euronext в Парижі - на 1,3% до 192 €/т або 222,3 $/т (-6%), незважаючи на зниження прогнозу виробництва в ЄС.

"Торгова війна між Китаєм та США поки не дозволяє планувати поставки американської кукурудзи до Китаю, тому дешева американська кукурудза буде активно конкурувати з українською, і фермерам потрібно очікувати подальшого зниження цін на початку сезону", — зазначили аналітики зернової біржі.

Нагадаємо, попри загальну тенденцію до зниження цін, експортні закупівельні ціни на кукурудзу в Україні за тиждень зросли на 5-6 $/т, досягнувши 235–240 $/т (або 10900–11200 грн/т).