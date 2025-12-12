Запланована подія 2

Прогнозируемые поставки вооружения: Минобороны переходит на новую систему планирования

Минобороны Украины впервые приступило к закупочным процессам на 2026 год еще в 2025-м, чтобы обеспечить своевременные и бесперебойные поставки для украинской армии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Оборонные закупки Украины

"Впервые запускаем закупочные процессы на следующий год заранее - еще в 2025-м. Это качественно новый подход к планированию оборонных закупок, который обеспечивает прогнозируемые поставки для украинской армии", - сообщил Шмыгаль.

Генеральный штаб предоставил ориентировочную потребность на следующий год, после чего стартовала предконтрактная работа.

Параллельно действуют действующие трехлетние соглашения и предварительные контракты по поставке вооружения и техники, охватывающие 2026 год.

Напомним, Министерство обороны Украины активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.

Автор:
Ольга Опенько