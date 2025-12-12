- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Прогнозируемые поставки вооружения: Минобороны переходит на новую систему планирования
Минобороны Украины впервые приступило к закупочным процессам на 2026 год еще в 2025-м, чтобы обеспечить своевременные и бесперебойные поставки для украинской армии.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Оборонные закупки Украины
"Впервые запускаем закупочные процессы на следующий год заранее - еще в 2025-м. Это качественно новый подход к планированию оборонных закупок, который обеспечивает прогнозируемые поставки для украинской армии", - сообщил Шмыгаль.
Генеральный штаб предоставил ориентировочную потребность на следующий год, после чего стартовала предконтрактная работа.
Параллельно действуют действующие трехлетние соглашения и предварительные контракты по поставке вооружения и техники, охватывающие 2026 год.
Напомним, Министерство обороны Украины активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.