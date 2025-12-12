Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Прогнозовані поставки озброєння: Міноборони переходить на нову систему планування

війна, зброя
Оборонні закупівлі України / Генеральний штаб ЗСУ

Міноборони України вперше розпочало закупівельні процеси на 2026 рік ще у 2025-му, щоб забезпечити вчасні та безперебійні поставки для української армії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Оборонні закупівлі України

"Вперше запускаємо закупівельні процеси на наступний рік заздалегідь — ще у 2025-му. Це якісно новий підхід до планування оборонних закупівель, який забезпечує прогнозовані поставки для української армії", - повідомив Шмигаль.

Генеральний штаб надав орієнтовну потребу на наступний рік, після чого стартувала передконтрактна робота.

Паралельно діють чинні трирічні угоди та попередні контракти з постачання озброєння та техніки, що охоплюють 2026 рік.

Нагадаємо, Міністерство оборони України активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу. 

Автор:
Ольга Опенько