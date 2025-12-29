Запланована подія 2

Программа "5-7-9%": за неделю предприниматели оформили новых льготных кредитов на 3,3 млрд грн

Государственная программа льготного кредитования "5-7-9%" продолжает поддерживать украинский бизнес. Только за прошлую неделю предприниматели оформили 686 новых кредитов на общую сумму 3,3 миллиарда гривен. В лидерах – Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В целом с начала 2025 года объемы поддержки достигли отметки в 87,7 миллиарда гривен, что позволило выдать около 29 тысяч льготных кредитов.

Куда инвестируют предприниматели?

Анализ кредитного портфеля за этот год показывает, что бизнес фокусируется на стратегически важных областях:

  • кредитование в зоне высокого военного риска – 25,3 млрд грн;
  • развитие перерабатывающей промышленности – 22,6 млрд грн;
  • инвестиционные проекты – 22,1 млрд грн.

Кто в лидерах: география и отрасли

По данным Минэкономики, в наиболее активные регионы вошли области, относящиеся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская области. Чаще льготными средствами пользуются представители аграрного сектора, перерабатывающей промышленности, а также компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей.

Масштаб программы с 2020 года

С момента запуска программы в феврале 2020 года украинский бизнес получил невероятные 453,7 миллиарда гривен. Львиная доля этих средств – более 364 миллиардов – была выдана именно во время действия военного положения, что помогло многим компаниям устоять и продолжить работу.

Справочно

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составной частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" и направлена на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий. Для бизнеса, работающего в зонах высокого военного риска, программа предусматривает сниженную ставку на инвестиционные кредиты — 1% годовых в течение первых 5 лет и 5% в дальнейшем. В программе участвуют 47 уполномоченных банков.

Напомним, с 15 по 19 декабря банки выдали 530 льготных кредитов на общую сумму 2,7 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук