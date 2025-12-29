Запланована подія 2

Програма"5-7-9%": за тиждень підприємці оформили нових пільгових кредитів на 3,3 млрд грн

гривні
За минулий тиждень підприємці оформили нових пільгових кредитів на 3,3 млрд грн. / Shutterstock

Державна програма пільгового кредитування "5-7-9%" продовжує підтримувати український бізнес. Лише за минулий тиждень підприємці оформили 686 нових кредитів на загальну суму 3,3 мільярда гривень. У лідерах – Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Загалом з початку 2025 року обсяги підтримки досягли позначки у 87,7 мільярда гривень, що дозволило видати майже 29 тисяч пільгових кредитів.

Куди інвестують підприємці?

Аналіз кредитного портфеля за цей рік показує, що бізнес фокусується на стратегічно важливих сферах:

  • кредитування у зоні високого воєнного ризику – 25,3 млрд грн; 
  • розвиток переробної промисловості – 22,6 млрд грн; 
  • інвестиційні проєкти – 22,1 млрд грн.

Хто в лідерах: географія та галузі

За даними Мінекономіки, до найбільш активних регіонів увійшли області, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська області. Найчастіше пільговими коштами користуються представники аграрного сектору, переробної промисловості, а також компанії, що займаються гуртовою та роздрібною торгівлею.

Масштаб програми з 2020 року

З моменту запуску програми у лютому 2020 року український бізнес отримав неймовірні 453,7 мільярда гривень. Левова частка цих коштів — понад 364 мільярди — була видана саме під час дії воєнного стану, що допомогло багатьом компаніям встояти та продовжити роботу.

Довідково

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" є складовою політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів за рахунок державних компенсацій або державних гарантій. Для бізнесу, що працює в зонах високого воєнного ризику, програма передбачає знижену ставку на інвестиційні кредити — 1% річних протягом перших 5 років та 5% – надалі. У програмі беруть участь 47 уповноважених банків.

Нагадаємо, з 15 по 19 грудня банки видали 530 пільгових кредитів на загальну суму 2,7 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук