Программа контроля молока расширяется: уже более 1000 операторов рынка в "Молочном модуле"

Программа контроля сырого молока (ПКСМ) достигла значительных результатов, охватив 23 области Украины и объединив 1053 оператора рынка в "Молочном модуле".

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Ключевые достижения ПКСМ обсудили специалисты Госпотребслужбы и представители швейцарско-украинской программы QFTP во время заседания Рабочей группы.

Первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы Олег Осиян подчеркнул, что молочная отрасль стала примером успешного производства "от поля до стола", став примером совершенного, гармоничного производства в пищевой промышленности.

Программа контроля сырого молока

В ведомстве напомнили, что запуск программы состоялся 15 февраля 2019 года, ее целью является дальнейшая евроинтеграция молочного сектора в соответствии с нормами ЕС, обеспечение прослеживаемости качества и безопасности молочной продукции в Украине.

Постоянную поддержку во внедрении ПКСМ оказывает швейцарско-украинская программа "Развитие торговли с более высокой добавленной стоимостью в органическом и молочном секторах Украины" (QFTP), внедряемая Исследовательским институтом органического сельского хозяйства (FiBL, Швейцария) в партнерстве с SAFOSO AG (Швейцария).

В 2024 году количество зарегистрированных мощностей по производству молочной продукции выросло в 1,2 раза по сравнению с 2023 годом.

"Если взглянуть на изменения в перспективе, то с начала пилотного проекта, стартовавшего еще в 2019 году, общее количество зарегистрированных мощностей возросло в 70 раз. Такая динамика свидетельствует об активном развитии Программы контроля сырого молока на базе программного обеспечения «Молочный модуль» и рост спроса и приверженности среди операторов рынка", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Важным стало возобновление внедрения ПКСМ в Киевской и Харьковской областях после начала полномасштабного вторжения, а также начала исследований в Запорожской области.

В целом количество исследований по всем показателям в программе в 2024 году возросло до 33374, что на 51% больше по сравнению с 2023 годом. Средние показатели загрязнения молока остаются ниже норм, установленных в Украине и в значительной степени отвечают европейским стандартам. В частности, 90% результатов исследований на количество соматических клеток соответствуют лимитам ЕС.

Некоторые фермеры отказываются от анализа молока

Раньше "Суспільне" сообщало, что в Николаевской области владельцы семейных ферм Баштанского района, который необходим для сбыта продукции в заводы. С начала полномасштабной войны николаевские фермеры прекратили сотрудничество с заводами и занимаются производством в личных целях.

Для хозяйств, которые после пережитой оккупации используют молоко преимущественно для собственных нужд, этот анализ утратил свою актуальность, поскольку раньше он был необходим для официального сотрудничества с молокозаводами.

В то же время, для тех, кто пытается продавать молоко, обязательность платных анализов без надлежащей государственной поддержки и ветеринарной помощи становится значительным финансовым бременем, особенно для небольших хозяйств, что в условиях отсутствия дотаций может привести к сокращению поголовья коров.

Напомним, с 29 апреля в Украине вступили в силу новые правила проведения лабораторных исследований (испытаний) молока и молочных продуктов на агропродовольственных рынках. Производство молока должно отвечать требованиям безопасности и качества и гигиеническим нормам, а продавцы должны иметь определенные документы.