Програма контролю молока розширюється: вже понад 1000 операторів ринку у "Молочному модулі"

Програма контролю сирого молока (ПКСМ) досягла значних результатів, охопивши 23 області України та об'єднавши 1053 оператори ринку в "Молочному модулі".

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ключові досягнення ПКСМ обговорили фахівці Держпродспоживслужби та представники швейцарсько-української програми QFTP під час засідання Робочої групи.

Перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян наголосив, що молочна галузь стала прикладом успішного виробництва "від лану до столу", ставши прикладом довершеного, гармонійного виробництва у харчовій промисловості.

Програма контролю сирого молока

У відомстві нагадали, що запуск програми відбувся 15 лютого 2019 року, її метою є подальша євроінтеграція молочного сектору відповідно до норм ЄС, забезпечення простежуваності щодо якості та безпечності молочної продукції в Україні.

Постійну підтримку у запровадженні ПКСМ надає швейцарсько-українська програма "Розвиток торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах України" (QFTP), що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).

У 2024 році кількість зареєстрованих потужностей з виробництва молочної продукції зросла у 1,2 раза порівняно з 2023 роком.

"Якщо поглянути на зміни в перспективі, то від початку пілотного проєкту, який стартував ще у 2019 році, загальна кількість зареєстрованих потужностей зросла у вражаючі 70 разів. Така динаміка свідчить про активний розвиток Програми контролю сирого молока на базі програмного забезпечення “Молочний модуль” та зростання попиту і прихильності серед операторів ринку", - йдеться в повідомленні Держпродспоживслужби.

Важливим стало відновлення впровадження ПКСМ у Київській та Харківській областях після початку повномасштабного вторгнення, а також започаткування досліджень у Запорізькій області.

Загалом кількість досліджень за усіма показниками в програмі у 2024 році зросла до 33374, що на 51% більше порівняно з 2023 роком. Середні показники забруднення молока залишаються нижчими за норми, встановлені в Україні та значною мірою відповідають європейським стандартам. Зокрема, 90% результатів досліджень на кількість соматичних клітин відповідають лімітам ЄС.

Деякі фермери відмовляються від аналізу молока

Раніше "Суспільне" повідомляло, що на Миколаївщині власники сімейних ферм Баштанського району відмовляються від аналізу під назвою "молочний модуль", який потрібен для збуту продукції у заводи. З початку повномасштабної війни миколаївські фермери припинили співпрацю з заводами та займаються виробництвом в особистих цілях.

Для господарств, які після пережитої окупації використовують молоко переважно для власних потреб, цей аналіз втратив свою актуальність, оскільки раніше він був необхідний для офіційної співпраці з молокозаводами.

Водночас для тих, хто намагається продавати молоко, обов'язковість платних аналізів без належної державної підтримки та ветеринарної допомоги стає значним фінансовим тягарем, особливо для невеликих господарств, що в умовах відсутності дотацій може призвести до скорочення поголів'я корів.

Нагадаємо, з 29 квітня в Україні почали діяти нові правила проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока і молочних продуктів на агропродовольчих ринках. Виробництво молока має відповідати вимогам безпечності та якості та гігієнічним нормам, а продавці повинні мати певні документи.