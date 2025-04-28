Закупівельні ціни на молоко в Україні стабілізувалися

На українському ринку відбулася відносна стабілізація цін на молоко -сировину, а обсяги виробництва молочної продукції випереджають темпи її реалізації.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації виробників молока.

Закупівельні ціни на молоко

За даними аналітиків, середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на кінець квітня становить 16,15 грн/кг без ПДВ, що на 20 коп. менше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,50 до 16,50 грн/кг без ПДВ.

Вищий ґатунок в середньому коштує 15,95 грн/кг без ПДВ (-20 коп.). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,30 до 16,20 грн/кг без ПДВ.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 15,60 грн/кг без ПДВ і знизилася на 5 коп. відносно другої половини минулого місяця.

"Відповідно, середньовиважена ціна трьох ґатунків склала 16,00 грн/кг без ПДВ, що на 15 коп. менше порівняно з попереднім періодом", - зауважують в АВМ.

Там додають, що при профіциті сирого молока , викликом для галузі стає збільшення імпорту молочної продукції , особливо сирів, доля яких на українських прилавках вже складає майже 50%. Різке зростання імпорту торговельними мережами ставить на межу виживання вітчизняних сироробів , а в подальшому можна очікувати і скорочення поголів’я.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року обсяги виробництва молока сільськогосподарськими підприємствами України вперше за приблизно три десятиліття перевищили обсяги виробництва в господарствах населення.