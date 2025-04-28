Закупочные цены на молоко в Украине стабилизировались

На украинском рынке произошла относительная стабилизация цен на молоко -сырье, а объемы производства молочной продукции опережают темпы ее реализации.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации производителей молока.

Закупочные цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на конец апреля составляет 16,15 грн/кг без НДС, что на 20 коп. меньше месяца назад. Диапазон цен на это сорт в хозяйствах варьируется от 15,50 до 16,50 грн/кг без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 15,95 грн/кг без НДС (-20 коп.). Цены на молоко высшего качества колеблются от 15,30 до 16,20 грн/кг без НДС.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 15,60 грн/кг без НДС и снизилась на 5 коп. относительно второй половины прошлого месяца.

"Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 16,00 грн/кг без НДС, что на 15 коп. меньше по сравнению с предыдущим периодом", — отмечают в АВМ.

Там добавляют, что при профиците сырого молока вызовом для отрасли становится увеличение импорта молочной продукции, особенно сыров, доля которых на украинских прилавках уже составляет почти 50%. Резкий рост импорта торговыми сетями ставит на грань выживания отечественных сыроделов, а в дальнейшем можно ожидать и сокращение поголовья.

Напомним, в первом квартале 2025 года объемы производства молока сельскохозяйственными предприятиями Украины впервые за три десятилетия превысили объемы производства в хозяйствах населения.