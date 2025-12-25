Запланована подія 2

Программа "Плюсы" в приложении "Армия+" за год сэкономила военным 500 млн грн

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

За год работы программы поддержки военных "Плюсы" в приложении "Армия+" украинские защитники сэкономили более 500 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минобороны.

За год работы программы поддержки военных "Плюсы" в приложении Армия+ ее предложениями воспользовались почти 8 млн раз. В сервис уже присоединились 16 партнеров, а военные активно делятся выгодами с родными.

Программа реализована командой Центра масштабирования технологических решений ВСУ в рамках приложения Армия+. В 2026 году Министерство обороны планирует расширять партнерскую сеть и добавлять новые сервисы поддержки для военных и их семей.

Что известно об "Армии+"

Презентация мобильного приложения для военнослужащих прошла 8 августа 2024 года. В ходе мероприятия президент Зеленский отметил, что цель применения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Всего с 8 августа 2024 года в приложении "Армия+" авторизовалось более 680 тысяч военнослужащих.

Недавно в мобильном приложении "Армия+" появилось шесть новых электронных рапортов, упрощающих процедуру увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья.

Автор:
Ольга Опенько