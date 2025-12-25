Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,05

EUR

49,68

+0,05

Готівковий курс:

USD

42,15

42,00

EUR

49,85

49,61

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Програма "Плюси" в застосунку "Армія+" за рік зекономила військовим 500 млн грн

зсу, військові
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

За рік роботи програми підтримки військових “Плюси” в застосунку “Армія+” українські захисники зекономили понад 500 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони

За рік роботи програми підтримки військових "Плюси" в застосунку Армія+ її пропозиціями скористалися майже 8 млн разів. До сервісу вже долучилися 16 партнерів, а військові активно діляться вигодами з рідними.

Програму реалізовано командою Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ в межах застосунку Армія+. У 2026 році Міністерство оборони планує розширювати партнерську мережу та додавати нові сервіси підтримки для військових та їхніх родин.

Що відомо про "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

 Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я. 

Автор:
Ольга Опенько