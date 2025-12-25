Програма "Плюси" в застосунку "Армія+" за рік зекономила військовим 500 млн грн

За рік роботи програми підтримки військових “Плюси” в застосунку “Армія+” українські захисники зекономили понад 500 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міноборони

За рік роботи програми підтримки військових "Плюси" в застосунку Армія+ її пропозиціями скористалися майже 8 млн разів. До сервісу вже долучилися 16 партнерів, а військові активно діляться вигодами з рідними.

Програму реалізовано командою Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ в межах застосунку Армія+. У 2026 році Міністерство оборони планує розширювати партнерську мережу та додавати нові сервіси підтримки для військових та їхніх родин.

Що відомо про "Армія+"

Презентація мобільного додатку для військовослужбовців відбулася 8 серпня 2024 року. Під час заходу президент Зеленський зазначив, що мета застосунку – звільнити українську армію від паперової роботи, щоб командири й солдати не витрачали свій час на "застарілу і нікому непотрібну" бюрократію.

Загалом з 8 серпня 2024 року в застосунку "Армія+" авторизувалося понад 680 тисяч військовослужбовців.

Нещодавно, у мобільному додатку "Армія+" з'явилося шість нових електронних рапортів, які спрощують процедуру звільнення з військової служби за сімейними обставинами або станом здоров'я.