Программа помощи ФЛП на энергостойкость на финальном этапе: как успеть подать заявку до 31 мая

У украинских предпринимателей есть последняя возможность приобщиться к государственной программе поддержки бизнеса и получить компенсацию за обеспечение своих объектов автономным питанием. Прием заявок официально завершается 31 мая 2026 года, поэтому ФЛП следует поторопиться, чтобы успеть получить выплаты.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу государственного приложения "Дія".

В настоящее время правительственная инициатива находится на финальном этапе. Украинские предприниматели уже направили более 43 тысяч заявок на общую сумму более 434 млн гривен. Главная цель программы – помочь малому и среднему бизнесу сохранить стабильность работы в условиях возможных отключений электроэнергии.

Кто может получить помощь и суммы выплат

Подать заявку на финансовую компенсацию через портал "Дія" могут физические лица-предприниматели, относящиеся ко 2-й или 3-й группе плательщиков единого налога.

Для участия в программе ФЛП должно отвечать следующим критериям:

  • быть зарегистрированным до 1 декабря 2025 года и полностью уплатить все налоги на 26 января 2026 года;
  • иметь официально трудоустроенных работников в штате;
  • осуществлять деятельность в определенных областях, среди которых продуктовый ритейл, медицина, пассажирские и грузовые перевозки, образование и промышленное производство (полный перечень разрешенных КВЭДов обнародован на портале).

Размер государственного пособия составляет от 7 500 до 15 000 гривен — финальная сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от количества официально наемных работников в штате предпринимателя.

На что можно потратить средства

Государство четко регламентирует целевое использование субсидий. Финансирование можно направить исключительно на покрытие расходов, связанных с энергонезависимостью бизнеса.

Вырученные деньги можно потратить на:

  • закупку оборудования для автономного питания (генераторы, инверторы, аккумуляторы);
  • приобретение солнечных панелей и необходимых комплектующих к ним;
  • оплату услуг по подключению, монтажу и отладке энергооборудования;
  • закупку горючего для бесперебойной работы генераторов;
  • непосредственную оплату счетов за потребленную электроэнергию.

Услуга разработана Министерством цифровой трансформации в партнерстве с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, Государственной налоговой службой и Государственной службой занятости Украины. Подробная пошаговая инструкция по оформлению помощи доступна на официальном портале "Дія".

Напомним, декларацию о доходах и налоговой скидке также можно оформить онлайн через "Дія" . Государственная налоговая служба совместно с Минцифрой полностью перезапустили этот сервис, позволив украинцам и предпринимателям подавать ежегодную отчетность об имущественном положении без очередей, бумажной волокиты и риска допустить ошибки благодаря автоматическим подсказкам системы.

Автор:
Максим Кольц