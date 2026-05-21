Програма допомоги ФОПам на енергостійкість на фінальному етапі: як встигнути подати заявку до 31 травня

Українські підприємці мають останню можливість долучитися до державної програми підтримки бізнесу та отримати компенсацію за забезпечення своїх об'єктів автономним живленням. Прийом заявок офіційно завершується 31 травня 2026 року, тож ФОПам варто поквапитися, щоб встигнути отримати виплати.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу державного застосунку "Дія".

Наразі урядова ініціатива перебуває на фінальному етапі. Українські підприємці вже надіслали понад 43 тисячі заявок на загальну суму більш ніж 434 млн гривень. Головна мета програми — допомогти малому та середньому бізнесу зберегти стабільність роботи в умовах можливих відключень електроенергії.

Хто може отримати допомогу та суми виплат

Подати заявку на фінансову компенсацію через портал "Дія" можуть фізичні особи-підприємці, які належать до 2-ї або 3-ї групи платників єдиного податку.

Для участі в програмі ФОП має відповідати таким критеріям:

бути зареєстрованим до 1 грудня 2025 року та повністю сплатити всі податки станом на 26 січня 2026 року;

мати офіційно працевлаштованих працівників у штаті;

здійснювати діяльність у визначених сферах, серед яких продуктовий ритейл, медицина, пасажирські та вантажні перевезення, освіта та промислове виробництво (повний перелік дозволених КВЕДів оприлюднено на порталі).

Розмір державної грошової допомоги становить від 7 500 до 15 000 гривень — фінальна сума розраховується індивідуально залежно від кількості офіційно найманих працівників у штаті підприємця.

На що дозволено витратити кошти

Держава чітко регламентує цільове використання отриманих субсидій. Фінансування можна спрямувати виключно на покриття витрат, пов'язаних з енергонезалежністю бізнесу.

Отримані гроші можна витратити на:

закупівлю обладнання для автономного живлення (генератори, інвертори, акумулятори);

придбання сонячних панелей та необхідних комплектуючих до них;

оплату послуг із підключення, монтажу та налагодження енергообладнання;

закупівлю пального для безперебійної роботи генераторів;

безпосередню оплату рахунків за спожиту електроенергію.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації у партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, Державною податковою службою та Державною службою зайнятості України. Детальна покрокова інструкція щодо оформлення допомоги доступна на офіційному порталі "Дія".

Нагадаємо, декларацію про доходи та податкову знижку також можна оформити онлайн через "Дію". Державна податкова служба спільно з Мінцифрою повністю перезапустили цей сервіс, дозволивши українцям та підприємцям подавати щорічну звітність про майновий стан без черг, паперової тяганини та ризику припуститися помилок завдяки автоматичним підказкам системи.