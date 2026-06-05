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Программа развития ООН запускает грантовый конкурс для привлечения молодежи к восстановлению Украины

ПРООН
ПРООН запускает грантовый конкурс для молодых украинцев/Фото: facebook.com/UNDPUkraine

Программа развития ООН (ПРООН) вместе с международными партнерами объявила грантовый конкурс, направленный на усиление местной молодежной политики и вовлечение молодежи в восстановление Украины. Комплексную поддержку получат общины семи регионов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба миссии ПРООН в Украине.

В рамках этой грантовой инициативы комплексную поддержку получат 25 общин Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Органы местного самоуправления, молодежные советы и молодежные работники и работницы будут иметь методологическое и менторское сопровождение. Так молодежь сможет активнее вовлекаться в процессы восстановления общин, принятия решений и местного управления в целом. Кроме того, в рамках инициативы будет усилена доказательность молодежной политики, развитие молодежной работы и локальных механизмов участия молодежи.

К участию в конкурсе приглашают общественные и благотворительные организации, имеющие опыт работы в области развития общин, молодежной политики и гражданского общества. Конечный срок для подачи заявок – 15 июня 2026 года до 12:00.

Грантовый конкурс проводится при содействии ПРООН в Украине и правительства Дании, Королевства Нидерландов и Швейцарии, а также в рамках "EU4Recovery" — флагманского партнерства ЕС и ПРООН.

Что такое ПРООН?

ПРООН или Программа развития ООН является глобальной сетью Организации Объединенных Наций, специализирующейся на вопросах общественного и экономического развития. Агентство оказывает помощь странам-участницам в преодолении бедности, решении глобальных проблем, развитии устойчивых экономических моделей и повышении качества жизни людей.

Организация осуществляет свою деятельность примерно в 170 странах мира, включая Украину. На территории нашего государства программа активно внедряет гуманитарные и инфраструктурные проекты:

  • восстанавливает критически важные объекты в территориальных общинах;
  • оказывает всемерную поддержку внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);
  • стимулирует развитие малого бизнеса;
  • координирует национальные программы по гуманитарному разминированию территорий.

Ранее сообщалось, что ПРООН масштабирует в Украине глобальные решения по защите систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук