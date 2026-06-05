Програма розвитку ООН запускає грантовий конкурс для залучення молоді до відбудови України

Програма розвитку ООН (ПРООН) разом із міжнародними партнерами оголосила грантовий конкурс, спрямований на підсилення місцевої молодіжної політики та залучення молоді до відновлення України. Комплексну підтримку отримають громади семи регіонів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба місії ПРООН в Україні

У межах цієї грантової ініціави комплексну підтримку отримають 25 громад Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Органи місцевого самоврядування, молодіжні ради та молодіжні працівники і працівниці матимуть методологічний і менторський супровід. Так молодь зможе активніше долучатися до процесів відновлення громад, ухвалення рішень і місцевого врядування загалом. Крім того в рамках ініціативи буде підсилена доказовість молодіжної політики, розвиток молодіжної роботи та локальних механізмів участі молоді.

До участі у конкурсі запрошують громадські та благодійні організації, які мають досвід роботи у сфері розвитку громад, молодіжної політики та громадянського суспільства. Кінцевий термін для подання заявок — 15 червня 2026 року до 12:00.

Грантовий конкурс проводиться за сприяння ПРООН в Україні й урядів Данії, Королівства Нідерландів і Швейцарії, а також у межах "EU4Recovery" — флагманського партнерства ЄС і ПРООН.

Що таке ПРООН?

ПРООН, або Програма розвитку ООН, є глобальною мережею Організації Об'єднаних Націй, яка спеціалізується на питаннях суспільного та економічного розвитку. Агентство надає допомогу країнам-учасницям у подоланні бідності, розв’язанні глобальних проблем, розбудові стійких економічних моделей та підвищенні якості життя людей.

Організація провадить свою діяльність приблизно у 170 країнах світу, включно з Україною. На території нашої держави програма активно впроваджує гуманітарні та інфраструктурні проєкти:

відновлює критично важливі об'єкти в територіальних громадах;

надає всебічну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

стимулює розвиток малого бізнесу;

координує національні програми з гуманітарного розмінування територій.

Раніше повідомлялося, що ПРООН масштабує в Україні глобальні рішення для захисту систем водопостачання та водовідведення в умовах війни.