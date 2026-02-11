Відновлення України: ПРООН допомогла розчистити 1 млн тонн завалів після руйнувань

З початку повномасштабного вторгнення ПРООН допомогла Україні розчистити 1 мільйон тонн завалів. Роботи проводили у 26 громадах восьми областей.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад і територій.

Відходи після війни

З початку повномасштабного вторгнення Програма розвитку ООН (ПРООН) допомогла Україні безпечно вивезти та відсортувати 1 млн тонн завалів, що значно прискорило відновлення громад і інфраструктури.

За даними четвертої "Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення" (RDNA4), станом на кінець 2024 року прямі фізичні збитки житлу та інфраструктурі України сягнули близько $176 мільярдів. Однією з головних проблем для відбудови залишаються відходи після руйнувань.

Щоб підтримати громади, ПРООН реалізувала проєкти раннього відновлення у 26 громадах Чернігівської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської, Київської, Миколаївської, Сумської та Запорізької областей.

Станом на початок 2026 року завали, вага яких еквівалентна трьом хмарочосам Емпайр-Стейт-Білдінг, були розчищені, що забезпечило безпечний доступ до понад 200 об’єктів та дало старт відновленню більше 1 600 сильно пошкоджених будівель.

У процесі робіт були залучені понад 400 місцевих працівників, дотримувалися правил безпеки та обов’язкового сортування відходів. Частину матеріалів передано на переробку для пересипки полігонів, створення ізоляційних шарів та покриття доріг і тротуарів.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба підкреслив стратегічну важливість підтримки громад у питаннях управління відходами від руйнувань. Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма відзначив відданість організації допомозі громадам у відновленні та ефективному управлінні відходами.

Нагадаємо, Європейський Союз у співпраці з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою, офіційно запустив проєкт EU4Reconstruction у межах ініціативи Team Europe. Ця ініціатива, спрямована на підтримку відновлення України, має бюджет у 37,5 млн євро і триватиме до 30 червня 2028 року.