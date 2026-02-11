Восстановление Украины: ПРООН помогла расчистить 1 млн тонн завалов после разрушений

С начала полномасштабного вторжения ПРООН помогла Украине расчистить 1 млн тонн завалов. Работы проводились в 26 общинах восьми областей.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Отходы после войны

С начала полномасштабного вторжения Программа развития ООН (ПРООН) помогла Украине безопасно вывезти и отсортировать 1 млн тонн завалов, что значительно ускорило восстановление общин и инфраструктуры.

По данным четвертой "Быстрой оценки нанесенного ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA4), по состоянию на конец 2024 года прямой физический ущерб жилью и инфраструктуре Украины достиг около $176 миллиардов. Одной из главных проблем восстановления остаются отходы после разрушений.

Чтобы поддержать общины, ПРООН реализовала проекты раннего восстановления в 26 общинах Черниговской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Сумской и Запорожской областей.

По состоянию на начало 2026 года завалы, вес которых эквивалентен трем небоскребам Эмпайр-Стейт-Билдинг, были расчищены, что обеспечило безопасный доступ к более чем 200 объектам и дало старт восстановлению более 1600 сильно поврежденных зданий.

В процессе работ были привлечены более 400 местных работников, соблюдали правила безопасности и обязательной сортировки отходов. Часть материалов передана на переработку для пересыпки полигонов, создание изоляционных слоев и покрытие дорог и тротуаров.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба подчеркнул стратегическую важность поддержки общин в вопросах управления отходами от разрушений. Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма отметил приверженность организации помощи общинам в восстановлении и эффективном управлении отходами.

Напомним, Европейский Союз в сотрудничестве с Данией, Германией, Францией и Литвой официально запустил проект EU4Reconstruction в рамках инициативы Team Europe. Эта инициатива, направленная на поддержку восстановления Украины, имеет бюджет в 37,5 млн евро и продлится до 30 июня 2028 года.