Программа "Школьное молоко": АВМ предлагает ввести в Украине британскую модель
Вопрос бесплатного обеспечения школьников молоком становится частью государственной стратегии Украины. Ассоциация производителей молока (АВМ) предлагает адаптировать опыт Великобритании, где подобная система работает более столетия и стала основой политики Европейского Союза.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба АВМ.
Опыт Великобритании
Британская модель подразумевает полное субсидирование стоимости молока для детей до 5 лет. Согласно данным программы Cool Milk, 82% британцев поддерживают продолжение бесплатного распределения молока на первый год начальной школы.
По достижении 5-летнего возраста государство покрывает более 70% стоимости продукта. Однако только 13,5% родителей соглашаются доплачивать разницу самостоятельно, из-за чего более 480 тысяч детей теряют доступ к продукту. При этом затраты на реформу составляют £23,75 на одного учащегося.
Реализация в Украине: планы и расчеты
"Сегодня для Украины этот опыт особенно актуален. Последствия войны — стресс, вынужденное перемещение, экономические потери семей — напрямую влияют на качество питания детей и риски дефицита полноценного белка. В этих условиях программа "Школьное молоко" может стать не просто социальной инициативой, а элементом национальной политики восстановления человеческого капитала", — подчеркнула гендиректора.
Основные показатели на 2026 год:
- бюджет: 14,4 млрд грн предусмотрено на комплексное бесплатное питание;
- охват: более 4,4 млн. детей (учащиеся 1–11 классов);
- норма потребления: 200 мл молока в день (или эквивалент: 125 г творога, 75 г мягкого творога или 125 мл йогурта);
- объем рынка: 150 тыс. тонн молока в год (около 5% всего промышленного объема переработки в стране).
Необходимые шаги
Для стабильной работы системы АВМ предлагает следующие шаги:
- Официальное утверждение Национальной программы "Школьное молоко".
- Использование в публичных закупках продукции исключительно украинского происхождения.
- Жесткий мониторинг качества и происхождения товаров для предотвращения фальсификата.
- Проведение информационных кампаний о пользе молочных продуктов для детей.
Как отметили в ассоциации, введение единых правил позволит обеспечить прозрачность государственных закупок и снизить административную нагрузку на руководство учебных заведений.
Напомним, в 2025 году молочная промышленность Украины показала рост основных финансовых показателей. Чистая прибыль сектора увеличилась с 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн по сравнению с 2024 годом. Совокупный доход отрасли вырос на 18% – до 124,4 млрд. грн.