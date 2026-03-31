Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,77

EUR

50,75

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Программа "Школьное молоко": АВМ предлагает ввести в Украине британскую модель

АВМ предлагает ввести в Украине британскую модель обеспечения школьников молоком

Вопрос бесплатного обеспечения школьников молоком становится частью государственной стратегии Украины. Ассоциация производителей молока (АВМ) предлагает адаптировать опыт Великобритании, где подобная система работает более столетия и стала основой политики Европейского Союза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба АВМ.

Опыт Великобритании

Британская модель подразумевает полное субсидирование стоимости молока для детей до 5 лет. Согласно данным программы Cool Milk, 82% британцев поддерживают продолжение бесплатного распределения молока на первый год начальной школы.

По достижении 5-летнего возраста государство покрывает более 70% стоимости продукта. Однако только 13,5% родителей соглашаются доплачивать разницу самостоятельно, из-за чего более 480 тысяч детей теряют доступ к продукту. При этом затраты на реформу составляют £23,75 на одного учащегося.

Реализация в Украине: планы и расчеты

"Сегодня для Украины этот опыт особенно актуален. Последствия войны — стресс, вынужденное перемещение, экономические потери семей — напрямую влияют на качество питания детей и риски дефицита полноценного белка. В этих условиях программа "Школьное молоко" может стать не просто социальной инициативой, а элементом национальной политики восстановления человеческого капитала", — подчеркнула гендиректора.

Основные показатели на 2026 год:

  • бюджет: 14,4 млрд грн предусмотрено на комплексное бесплатное питание;
  • охват: более 4,4 млн. детей (учащиеся 1–11 классов);
  • норма потребления: 200 мл молока в день (или эквивалент: 125 г творога, 75 г мягкого творога или 125 мл йогурта);
  • объем рынка: 150 тыс. тонн молока в год (около 5% всего промышленного объема переработки в стране).

Необходимые шаги

Для стабильной работы системы АВМ предлагает следующие шаги:

  1. Официальное утверждение Национальной программы "Школьное молоко".
  2. Использование в публичных закупках продукции исключительно украинского происхождения.
  3. Жесткий мониторинг качества и происхождения товаров для предотвращения фальсификата.
  4. Проведение информационных кампаний о пользе молочных продуктов для детей.

Как отметили в ассоциации, введение единых правил позволит обеспечить прозрачность государственных закупок и снизить административную нагрузку на руководство учебных заведений.

Напомним, в 2025 году молочная промышленность Украины показала рост основных финансовых показателей. Чистая прибыль сектора увеличилась с 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн по сравнению с 2024 годом. Совокупный доход отрасли вырос на 18% – до 124,4 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук