Програма "Шкільне молоко": АВМ пропонує запровадити в Україні британську модель

Питання безкоштовного забезпечення школярів молоком стає частиною державної стратегії України. Асоціація виробників молока (АВМ) пропонує адаптувати досвід Великої Британії, де подібна система працює понад століття і стала основою для політики Європейського Союзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба АВМ.

Досвід Великої Британії

Британська модель передбачає повне субсидування вартості молока для дітей до 5 років. Згідно з даними програми Cool Milk, 82% британців підтримують продовження безкоштовного розподілу молока на весь перший рік початкової школи.

Наразі після досягнення 5-річного віку держава покриває понад 70% вартості продукту. Проте лише 13,5% батьків погоджуються доплачувати різницю самостійно, через що понад 480 тисяч дітей втрачають доступ до продукту. При цьому витрати на реформу складають £23,75 на одного учня.

Реалізація в Україні: плани та розрахунки

"Сьогодні для України цей досвід є особливо актуальним. Наслідки війни — стрес, вимушене переміщення, економічні втрати родин — безпосередньо впливають на якість харчування дітей і ризики дефіциту повноцінного білка. У цих умовах програма "Шкільне молоко" може стати не просто соціальною ініціативою, а елементом національної політики відновлення людського капіталу", — наголосила гендиректорка АВМ Ганна Лавренюк.

Основні показники на 2026 рік:

бюджет: 14,4 млрд грн передбачено на комплексне безкоштовне харчування;

охоплення: понад 4,4 млн дітей (учні 1–11 класів);

норма споживання: 200 мл молока на день (або еквівалент: 125 г сиру, 75 г м’якого сиру або 125 мл йогурту);

обсяг ринку: 150 тис. тонн молока на рік (близько 5% від усього промислового обсягу переробки в країні).

Необхідні кроки

Для стабільної роботи системи АВМ пропонує наступні кроки:

Офіційне затвердження Національної програми "Шкільне молоко". Використання у публічних закупівлях продукції виключно українського походження. Жорсткий моніторинг якості та походження товарів для запобігання фальсифікату. Проведення інформаційних кампаній про користь молочних продуктів для дітей.

Як зазначили в асоціації, запровадження єдиних правил дозволить забезпечити прозорість державних закупівель та знизити адміністративне навантаження на керівництво навчальних закладів.

Нагадаємо, у 2025 році молочна промисловість України продемонструвала зростання основних фінансових показників. Чистий прибуток сектору збільшився з 1,35 млрд грн до 2,64 млрд грн порівняно з 2024 роком. Сукупний дохід галузі зріс на 18% – до 124,4 млрд грн.