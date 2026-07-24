Программы компенсации потерь и страхования военных рисков нуждаются в ускорении — Гетманцев

По государственной программе частичной компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество согласовано 200 заявлений. Примерный объем компенсации по ним составляет 3,95 млрд грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

По обновленным данным Минэкономики, в рамках программы частичной компенсации имущественных потерь подано 359 заявлений. Из них согласовано 200.

Еще одна программа касается компенсации страховых премий по договорам страхования военных рисков. За ним подано и принято 101 заявление.

Гетманцев отметил, что динамика реализации программ постепенно улучшается, однако для масштабов этого потребностей пока недостаточно.

Одним из факторов, сдерживающих темпы, остается процедура оценки убытков. По его словам, задержки чаще всего возникают на уровне местных комиссий - при оформлении материалов и внесении информации в соответствующий реестр.

В настоящее время идет совместная работа с областными военными администрациями над усовершенствованием механизма.

Напомним, Кабинет министров упростил условия участия бизнеса в программе страхования от военных рисков. Теперь страховые компании могут предлагать соответствующие полисы без необходимости подтверждать, что застрахованное имущество используется в основной деятельности предприятия.