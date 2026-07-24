Програми компенсації втрат і страхування воєнних ризиків потребують пришвидшення - Гетманцев

За державною програмою часткової компенсації за знищене або пошкоджене майно погоджено 200 заяв. Орієнтовний обсяг компенсації за ними становить 3,95 млрд грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За оновленими даними Мінекономіки, у межах програми часткової компенсації майнових втрат загалом подано 359 заяв. Із них погоджено 200.

Ще одна програма стосується компенсації страхових премій за договорами страхування воєнних ризиків. За нею подано та прийнято 101 заяву.

Гетманцев зазначив, що динаміка реалізації програм поступово покращується, однак для масштабів потреб цього поки недостатньо.

Одним із чинників, який стримує темпи, залишається процедура оцінки збитків. За його словами, затримки найчастіше виникають на рівні місцевих комісій — під час оформлення матеріалів та внесення інформації до відповідного реєстру.

Наразі триває спільна робота з обласними військовими адміністраціями над удосконаленням механізму.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив умови участі бізнесу у програмі страхування від воєнних ризиків. Відтепер страхові компанії можуть пропонувати відповідні поліси без необхідності підтверджувати, що застраховане майно використовується в основній діяльності підприємства.