Производитель "Соков Украины" и "Винни" получил кредит на 135 млн грн

АО Укрэксимбанк выделило 135 миллионов гривен кредитного финансирования компании "Эко-Сфера", которая является одним из ведущих производителей натуральных соков в Украине. Именно компания производит известные бренды "Соки Украины" и "Винни", а ее производственные мощности расположены в Винницкой области.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Укрэксимбанк.

Кредит предоставлен в форме траншевой кредитной линии с механизмом государственного риск-шеринга: 50% суммы кредитного лимита покрывается государственной портфельной гарантией. Такая модель финансирования позволяет уменьшить риски для банка и одновременно поддержать развитие внутреннего производства.

Привлеченные средства будут использованы для сезонного скопления запасов сырья. Это позволит "Эко-сфере" увеличить объемы производства в период пикового спроса на соки и укрепить позиции компании на внутреннем рынке.

Ожидается, что расширение производственных возможностей будет способствовать росту рыночного присутствия брендов как на региональном, так и на национальном уровне, что в свою очередь положительно повлияет на занятость в секторе переработки сельскохозяйственной продукции.

Европейский банк реконструкции и развития предоставил Укрэксимбанку гарантийный инструмент объемом до 50 миллионов евро для покрытия до 50% кредитного риска по портфелю новых займов для малых и средних предприятий (МСП).