Виробник "Соків України" та "Вінні" отримав кредит на 135 млн грн

АТ Укрексімбанк надав 135 мільйонів гривень кредитного фінансування компанії "Еко-Сфера", яка є одним із провідних виробників натуральних соків в Україні. Саме ця компанія виробляє відомі бренди "Соки України" та "Вінні", а її виробничі потужності розташовані у Вінницькій області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Укрексімбанк.

Кредит надано у формі траншевої кредитної лінії з механізмом державного ризик-шерингу: 50% суми кредитного ліміту покривається державною портфельною гарантією. Така модель фінансування дозволяє зменшити ризики для банку та одночасно підтримати розвиток внутрішнього виробництва.

Залучені кошти будуть використані для сезонного накопичення запасів сировини. Це дозволить "Еко-Сфері" збільшити обсяги виробництва в період пікового попиту на соки та зміцнити позиції компанії на внутрішньому ринку.

Очікується, що розширення виробничих можливостей сприятиме зростанню ринкової присутності брендів як на регіональному, так і на національному рівні, що, своєю чергою, позитивно вплине на зайнятість у секторі переробки сільськогосподарської продукції.

Додамо, Європейський банк реконструкції та розвитку надав Укрексімбанку гарантійний інструмент обсягом до 50 мільйонів євро для покриття до 50% кредитного ризику за портфелем нових позик для малих та середніх підприємств (МСП).