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Укрексімбанк надав фінансування агропромисловій групі "Новаагро"

Новаагро
Група "Новаагро" отримала фінансування / Фото зі сторінки групи у Facebook

Державний Укрексімбанк профінансував українську вертикально інтегровану агропромислову групу компаній "Новаагро", яка має активи в Харківській області. Загальна сума фінансування спрямована на підтримку аграрної програми компанії.

Про це повідомила пресслужба банку.

Згідно з умовами угоди, фінансування передбачає 300 мільйонів гривень як ліміт траншевої кредитної лінії, ще 100 мільйонів — як ліміт на авалювання товарних векселів.

Кредитування здійснюється із застосуванням механізму державних гарантій на портфельній основі: 80% ліміту траншевої кредитної лінії покривається держгарантіями, що враховують територіальне розташування активів "Новаагро" в зоні підвищеного ризику — Харківській області.

Отримані кошти будуть використані на реалізацію виробничої програми агронапрямку групи, зокрема на проведення весняної посівної кампанії, після придбання восени 2024 року активів компанії AgroGeneration.

Група компаній "Новаагро" експортує продукцію до понад 40 країн світу. Її стратегія полягає в побудові сталого та прибуткового агробізнесу з високою доданою вартістю, що поєднує первинне виробництво та переробку.

Зазначимо, що станом на 1 березня 2025 року Укрексімбанк входив до трійки лідерів банківського ринку за обсягом кредитного портфеля юридичних осіб (78 млрд грн) та займав перше місце за обсягом коштів юридичних осіб (164,2 млрд грн).

Автор:
Тетяна Гойденко