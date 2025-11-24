Запланована подія 2

Производитель хумуса Yofi возобновил производство после удара РФ по заводу

хумус
Российский удар разрушил мощности крупнейшего в Украине производителя хумуса Yofi. Фото: facebook.com/yofIHumus

Крупнейший производитель хумуса в Украине компания Yofi возобновила производство после того, как в октябре завод пострадал в результате российской атаки по Киеву.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в сообщении компании.

"Хотим вам сообщить классную новость – мы вернулись! Это были два месяца активной работы по возобновлению производства, чтобы мы снова могли вас радовать нашими вкусными хумусами", – отметили в компании.

Там добавили, что   продукция скоро появится во всех сетях супермаркетов Украины.

В октябре российская армия нанесла удар по заводу производителя хумуса Yofi в Киеве. Из-за значительных повреждений производства поставки продукции были приостановлены.

О Yofi!

Yofi! – украинский производитель   хумуса.

Производственные мощности расположены в Киеве на площади 2000 м², оборудованы тремя современными производственно-фасовочными линиями от украинских, итальянских и израильских производителей.

По информации Forbes Украина, компания занимает около 70% рынка производства хумуса в Украине.

Ежегодно Yofi! производит 1200 тонн продукции, включая 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш. Продукция продается более чем в 1000 магазинах по Украине, в частности в сетях "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Большой Карман", Novus, АТБ, а также поставляется в отели Hilton, Fairmont и на заправки Socar.

По данным   YouControl, выручка GoodFoods Company (юридическое лицо бренда Yofi!) в 2023 году составила 110,4 млн грн, а в 2024 году выросла до почти 160 млн грн.

Конечными бенефициарами компании являются Олег Гейлер, Игорь Бучацкий и Андрей Вишневский.

Автор:
Светлана Манько