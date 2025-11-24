Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Виробник хумусу Yofi відновив виробництво після удару РФ по заводу

хумус
Російський удар зруйнував потужності найбільшого в Україні виробника хумусу Yofi. Фото: facebook.com/yofIHumus

Найбільший виробник хумусу в Україні компанія Yofi відновила виробництво після того, як в жовтні завод постраждав внаслідок російської атаки по Києву.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в повідомленні компанії. 

"Хочемо вам повідомити класну новину – ми повернулись! Це були два місяці активної роботи з відновлення виробництва, щоб ми знову могли вас радувати нашими смачними хумусами", –зазначили в компанії.

Там додали, що продукція скоро з'явиться в усіх мережах супермаркетів України. 

У жовтні російська армія завдала удару по заводу виробника хумусу Yofi у Києві. Через значні пошкодження виробництва постачання продукції було призупинено.

Про Yofi! 

Yofi! – український виробник хумусу.

Виробничі потужності розташовані в Києві на площі 2000 м², обладнані трьома сучасними виробничо-фасувальними лініями від українських, італійських та ізраїльських виробників. 

За інформацією "Forbes Україна", компанія займає близько 70% ринку виробництва хумусу в Україні.

Щорічно Yofi! виготовляє 1200 тонн продукції, включаючи 35 найменувань: різні види хумусу, фалафель та баклажанову закуску бабагануш. Продукція продається в понад 1000 магазинів по Україні, зокрема в мережах "Сільпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ, а також постачається до готелів Hilton, Fairmont та на заправки Socar.

За даними YouControl, виторг GoodFoods Company (юридична особа бренду Yofi!) у 2023 році склав 110,4 млн грн, а у 2024 році зріс до майже 160 млн грн.

Кінцевими бенефіціарами компанії є Олег Гейлер, Ігор Бучацький та Андрій Вишневський.

Автор:
Світлана Манько