Производителей и импортеров лекарств предостерегли от искусственного отбора дистрибьюторов

Антимонопольный комитет Украины ( АМКУ ) предоставил обязательные для выполнения рекомендации 160 производителям и импортерам лекарственных средств по основам их работы с дистрибьюторами, предостерегая от установления критериев отбора, которые могут искусственно ограничивать конкуренцию.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что во время проведения исследования вопрос о соблюдении участниками рынка фармацевтики законодательства о защите экономической конкуренции установлено, что для сотрудничества с производителями/импортерами лекарственных средств, дистрибьюторы проходят проверку на соответствие критериям отбора, в частности:

значительное количество точек сбыта дистрибьютора;

определенное количество складов дистрибьютора и их расположение,

максимальный срок доставки заказов от дистрибьютора в торговые точки;

объем продаж дистрибьютором товаров на рынке Украины не менее установленного размера;

период времени, в течение которого дистрибьютор осуществляет деятельность на территории Украины;

минимальный объем заказа дистрибьютора и периодичность закупок;

наличие у дистрибьютора определенного количества контрактов с фармацевтическими компаниями или их представителями, входящими в список крупнейших компаний Украины по объемам продаж лекарственных средств.

В АМКУ считают эти критерии искусственными и уверены, что они могут привести к тому, что в результате определенный круг дистрибьюторов получит преимущества в конкуренции по отношению к другим.

Поэтому АМКУ рекомендует при отборе субъектов хозяйствования, осуществляющих закупку лекарственных средств не устанавливать критериев, которые могут отдавать предпочтение конкуренции определенному кругу дистрибьюторов по отношению к другим дистрибьюторам и могут привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции на рынке оптовой дистрибуции лекарственных средств.

В АМКУ отмечают, что указанные рекомендации касаются всех участников фармацевтических рынков, осуществляющих деятельность по производству и импорту лекарственных средств.

Также участники фармрынка обязаны в 20-дневный срок уведомить комитет о результатах рассмотрения.

В Украине снизят цены на наиболее важные лекарства на 30%

Напомним, 12 февраля по результатам заседания СНБО утвержден пошаговый план мероприятий для снижения и стабилизации цен на лекарства. В частности, правительство уже запустило ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции, а именно:

урегулированы наценки на все лекарственные средства;

запрещена практика маркетинговых платежей до тех пор, пока не будет запущено референтное ценообразование на все лекарственные средства, реализуемые в стране и не установлены четкие правила этого процесса;

возобновлены проверки Госпродпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях.

Кроме того, недавно Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Закон Украины "О лекарственных средствах", положения которого предусматривают введение обязательного реферирования цен все лекарственные средства и создание Национального каталога цен. В настоящее время принятый закон передан на подпись президенту Украины.

В то же время бизнес предупреждает о дестабилизации на фармацевтическом рынке, связанной с принятием данного проекта закона №11493, радикально изменяющего регулирование фармацевтического рынка. В ЕБА отмечают, что нормы документа не только идут в разрез с курсом по внедрению европейских практик и содержат существенную угрозу стабильному функционированию фармацевтического рынка и, как результат, ставят под существенный риск возможности обеспечить необходимое лечение для пациентов.