Виробників та імпортерів ліків застерегли від штучного відбору дистриб’юторів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав обов’язкові для виконання рекомендації 160 виробникам і імпортерам лікарських засобів щодо засад їх роботи з дистриб'юторами, застерігши від встановлення критеріїв відбору, які можуть штучно обмежувати конкуренцію.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що під час проведення дослідження питання щодо дотримання учасниками ринку фармацевтики законодавства про захист економічної конкуренції встановлено, що для співпраці з виробниками/імпортерами лікарських засобів, дистриб’ютори проходять перевірку на відповідність критеріям відбору, зокрема:

значна кількість точок збуту дистриб’ютора;

певна кількість складів дистриб’ютора та їх розташування,

максимальний термін доставки замовлень від дистриб’ютора до торгових точок;

обсяг продажів дистриб’ютором товарів на ринку України не менше встановленого розміру;

період часу, протягом якого дистриб’ютор здійснює діяльність на території України;

мінімальний обсяг замовлення дистриб’ютора та періодичність закупівель;

наявність у дистриб’ютора певної кількості контрактів з фармацевтичними компаніями чи їх представниками, що входять до переліку найбільших компаній України за обсягами продажів лікарських засобів.

В АМКУ вважають ці критерії штучними та переконані, що вони можуть призвести до того, що в результаті певне коло дистриб’юторів отримає переваги у конкуренції по відношенню до інших.

Тому АМКУ рекомендує під час відбору суб’єктів господарювання, що здійснюють закупівлю лікарських засобів не встановлювати критеріїв, які можуть надавати переваги у конкуренції певному колу дистриб’юторів по відношенню до інших дистриб’юторів та можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на ринку оптової дистрибуції лікарських засобів.

В АМКУ наголошують, що зазначені рекомендації стосуються всіх учасників фармацевтичних ринків, які здійснюють діяльність з виробництва та імпорту лікарських засобів.

Також учасники фармринку зобов’язані у 20-денний строк повідомити комітет про результати розгляду.

В Україні знизять ціни на найбільш важливі ліки на 30%

Нагадаємо, 12 лютого за результатами засідання РНБО затверджено покроковий план заходів для зниження та стабілізації цін на ліки. Зокрема, уряд вже запустив ряд регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції, а саме:

врегульовано націнки на усі лікарські засоби;

заборонено практику маркетингових платежів до того моменту, поки не буде запущено референтне ціноутворення на усі лікарські засоби, які реалізуються в країні та не встановлено чіткі правила цього процесу;

відновлені перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах.

Крім цього, нещодавно Верховна Рада України прийняла у другому читанні зміни до Закону України "Про лікарські засоби", положення якого передбачають запровадження обов’язкового реферування цін на всі лікарські засоби та створення Національного каталогу цін. Нині прийнятий закон передано на підпис президенту України.

Водночас бізнес попереджає про дестабілізацію на фармацевтичному ринку, пов’язану з ухваленням даного проєкту закону№11493, що радикально змінює регулювання фармацевтичного ринку. В ЄБА наголошують, що норми документа не лише йдуть в розріз із курсом на впровадження європейських практик та містять суттєву загрозу стабільному функціонуванню фармацевтичного ринку і, як результат, ставлять під істотний ризик можливості забезпечити необхідне лікування для пацієнтів.