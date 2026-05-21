Производители электроэнергии в Украине смогут продавать ее без аукционов

Кабинет министров принял решение, позволяющее производителям электроэнергии из объектов распределенной генерации заключать прямые двусторонние договоры с потребителями без обязательного проведения электронных аукционов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Инициатором перемен выступило Министерство энергетики.

Решение стало одним из результатов обсуждений Минэнерго с представителями бизнеса в сфере газовой генерации и должно упростить работу рынка электроэнергии.

Изменения также открывают больше возможностей использования механизма PPA-контрактов — долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии между производителем и корпоративным потребителем.

Новый механизм предусматривает несколько преимуществ для бизнеса :

производственные мощности можно размещать рядом с предприятиями-потребителями;

предприятия получат более прогнозируемую стоимость электроэнергии;

уменьшится зависимость от общей энергосистемы;

возрастет устойчивость электроснабжения в условиях рисков безопасности.

Решение может ускорить привлечение частных инвестиций в сектор распределенной и газовой генерации. Для энергетического сектора это означает дальнейшее развитие децентрализованной модели, предполагающей большую автономность регионов, общин и предприятий.

Добавим, НКРЭКУ планирует обновить правила работы для активных потребителей электроэнергии и изменить условия реализации излишков электроэнергии, произведенной домашними солнечными электростанциями.