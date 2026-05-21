Производители электроэнергии в Украине смогут продавать ее без аукционов
Кабинет министров принял решение, позволяющее производителям электроэнергии из объектов распределенной генерации заключать прямые двусторонние договоры с потребителями без обязательного проведения электронных аукционов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.
Инициатором перемен выступило Министерство энергетики.
Решение стало одним из результатов обсуждений Минэнерго с представителями бизнеса в сфере газовой генерации и должно упростить работу рынка электроэнергии.
Изменения также открывают больше возможностей использования механизма PPA-контрактов — долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии между производителем и корпоративным потребителем.
Новый механизм предусматривает несколько преимуществ для бизнеса :
- производственные мощности можно размещать рядом с предприятиями-потребителями;
- предприятия получат более прогнозируемую стоимость электроэнергии;
- уменьшится зависимость от общей энергосистемы;
- возрастет устойчивость электроснабжения в условиях рисков безопасности.
Решение может ускорить привлечение частных инвестиций в сектор распределенной и газовой генерации. Для энергетического сектора это означает дальнейшее развитие децентрализованной модели, предполагающей большую автономность регионов, общин и предприятий.
Добавим, НКРЭКУ планирует обновить правила работы для активных потребителей электроэнергии и изменить условия реализации излишков электроэнергии, произведенной домашними солнечными электростанциями.