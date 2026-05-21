Виробники електроенергії в Україні зможуть продавати її напряму без аукціонів

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виробникам електроенергії з об’єктів розподіленої генерації укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Ініціатором змін виступило Міністерство енергетики.

Рішення стало одним із результатів обговорень Міненерго з представниками бізнесу у сфері газової генерації та має спростити роботу ринку електроенергії.

Зміни також відкривають більше можливостей для використання механізму PPA-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між виробником і корпоративним споживачем.

Новий механізм передбачає кілька переваг для бізнесу:

виробничі потужності можна розміщувати поряд із підприємствами-споживачами;

підприємства отримають більш прогнозовану вартість електроенергії;

зменшиться залежність від загальної енергосистеми;

зросте стійкість електропостачання в умовах безпекових ризиків.

Рішення може прискорити залучення приватних інвестицій у сектор розподіленої та газової генерації. Для енергетичного сектору це означає подальший розвиток децентралізованої моделі, яка передбачає більшу автономність регіонів, громад і підприємств.

Додамо, НКРЕКП планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями.