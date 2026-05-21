Виробники електроенергії в Україні зможуть продавати її напряму без аукціонів
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виробникам електроенергії з об’єктів розподіленої генерації укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.
Ініціатором змін виступило Міністерство енергетики.
Рішення стало одним із результатів обговорень Міненерго з представниками бізнесу у сфері газової генерації та має спростити роботу ринку електроенергії.
Зміни також відкривають більше можливостей для використання механізму PPA-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між виробником і корпоративним споживачем.
Новий механізм передбачає кілька переваг для бізнесу:
- виробничі потужності можна розміщувати поряд із підприємствами-споживачами;
- підприємства отримають більш прогнозовану вартість електроенергії;
- зменшиться залежність від загальної енергосистеми;
- зросте стійкість електропостачання в умовах безпекових ризиків.
Рішення може прискорити залучення приватних інвестицій у сектор розподіленої та газової генерації. Для енергетичного сектору це означає подальший розвиток децентралізованої моделі, яка передбачає більшу автономність регіонів, громад і підприємств.
Додамо, НКРЕКП планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями.