Виробники електроенергії в Україні зможуть продавати її напряму без аукціонів

Лінії електропередачі
Зміни також відкривають більше можливостей / Unsplash

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволяє виробникам електроенергії з об’єктів розподіленої генерації укладати прямі двосторонні договори зі споживачами без обов’язкового проведення електронних аукціонів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Ініціатором змін виступило Міністерство енергетики.

Рішення стало одним із результатів обговорень Міненерго з представниками бізнесу у сфері газової генерації та має спростити роботу ринку електроенергії.

Зміни також відкривають більше можливостей для використання механізму PPA-контрактів — довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії між виробником і корпоративним споживачем.

Новий механізм передбачає кілька переваг для бізнесу:

  • виробничі потужності можна розміщувати поряд із підприємствами-споживачами;
  • підприємства отримають більш прогнозовану вартість електроенергії;
  • зменшиться залежність від загальної енергосистеми;
  • зросте стійкість електропостачання в умовах безпекових ризиків.

Рішення може прискорити залучення приватних інвестицій у сектор розподіленої та газової генерації. Для енергетичного сектору це означає подальший розвиток децентралізованої моделі, яка передбачає більшу автономність регіонів, громад і підприємств.

Додамо, НКРЕКП планує оновити правила роботи для активних споживачів електроенергії та змінити умови реалізації надлишків електроенергії, виробленої домашніми сонячними електростанціями. 

Автор:
Тетяна Гойденко