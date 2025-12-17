Производительность сельскохозяйственного труда в ЕС выросла почти на 10%: страны-лидеры и аутсайдеры

2025 год стал знаковым для аграрной отрасли Европы. Индекс производительности труда в ЕС вырос на 9,2% по сравнению с прошлым годом. Фермерские хозяйства начали генерировать гораздо больше дохода (+8,1%), при этом привлекая меньше человеческого труда (-1,0%).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Евростат.

Это классический пример того, как автоматизация и современные подходы заменяют рутинную работу.

Страны-лидеры и аутсайдеры

Рост эффективности ощутили в 19 странах Евросоюза. Наибольший прогресс продемонстрировали государства, активно модернизирующие свои фермы:

Люксембург стал абсолютным чемпионом с показателем 40,1%;

Польша тоже показала высокий результат (+33,4%);

Эстония закрыла тройку лидеров с ростом 30,9%.

Производительность труда в странах ЕС / Евростат

В то же время в 8 странах ситуация оказалась более сложной. Самое ощутимое падение производительности зафиксировано в Хорватии (-14,9%), Португалии (-10,7%) и Греции (-8,8%). Это связано с разными экономическими факторами и особенностями локальных рынков.

Достижение за 10 лет

Сегодня производительность труда в агросекторе ЕС почти на 50% выше, чем в 2015 году. За это десятилетие реальный доход отрасли вырос на 20%, в то время как затраты на человеческий труд сократились почти на 20%. Сельское хозяйство превратилось из трудоемкого процесса в высокотехнологичную индустрию.

Измерения производительности

Производительность труда — реальный доход, приходящийся на одного работника при полной занятости. Важно не путать это с общим доходом фермерского хозяйства или зарплатой конкретного человека. Это показатель того, как эффективно сельхозпроизводители используют землю, капитал и людей для создания ценности, скорректированной на уровень инфляции.

Ранее сообщалось, что тема сельского хозяйства будет одной из главных во время переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз . По словам еврокомиссари по вопросам расширения Март и Кос , в интересах ЕС поддержать развитие украинского сельского хозяйства, чтобы Украина могла не только экспортировать свою продукцию в Европу, но и выходить на рынки третьих стран.